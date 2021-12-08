Батареям на замену: ученый запатентовал графеновый генератор "безграничной" энергии (видео)

Если устройство удастся создать, то оно позволит обходиться без аккумуляторов, а для питания гаджетов достаточно будет тепла окружающей среды.

Исследователь, профессор физики из Университета Арканзаса Пол Тибадо предоставил убедительные доказательства того, что движение двумерных материалов можно использовать в качестве источника чистой безграничной энергии, сообщает издание news.uark.edu.

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Профессор Тибадо вместе с группой исследователей изучал свойства графена, наблюдая за материалом через сканирующий туннельный микроскоп. Он заметил колебания не только атомов углерода, составляющих графен, но и колебания всего графенового листа целиком. Ученый считает, что данное свойство двухмерного материала может служить в качестве генератора энергии и ее же накопителя.

"Тибадо задумал превратить это движение в электричество, отметив широкий потенциал такой разработки. Недавно он подал заявку на патент на изобретение, получившее название "сборщик энергии вибрации" (Vibration Energy Harvester, или VEH, — ред.)", — говорится в материале.

По словам Пола Тибадо, благодаря такому VEH-генератору любая электроника сможет отправлять, получать, обрабатывать и хранить информацию, питаясь только от тепла окружающей среды. При этом в помещении или на улице должно быть +15 — +25 градусов Цельсия.

"Это серьезно повлияет на работу многих гаджетов и всего цифрового мира Интернета вещей. Данный микроскопический источник энергии, способный заряжать сам себя и другие устройства, имеет все шансы превратить повседневные предметы в интеллектуальные устройства, а также обеспечить питанием более сложные биомедицинские устройства, такие как кардиостимуляторы, слуховые аппараты и носимые датчики", — пишет СМИ.

"Автономный источник питания позволит использовать умные биоимплантаты, — пояснил Тибадо, — которые окажут глубокое влияние на общество".

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