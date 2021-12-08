Батареям на заміну: вчений запатентував графеновий генератор "безмежної" енергії (відео)

Якщо пристрій вдасться створити, він дозволить обходитися без акумуляторів, а для живлення гаджетів достатньо буде тепла навколишнього середовища.

Дослідник, професор фізики з Університету Арканзасу Пол Тібадо надав переконливі докази того, що рух двовимірних матеріалів можна використовувати як джерело чистої безмежної енергії, повідомляє видання news.uark.edu.

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Професор Тібадо разом із групою дослідників вивчав властивості графена, спостерігаючи за матеріалом через сканувальний тунельний мікроскоп. Він помітив коливання не тільки атомів вуглецю, складника графена, а й коливання всього графенового листа загалом. Учений вважає, що ця властивість двовимірного матеріалу може слугувати як генератор енергії та її ж накопичувача.

"Тібадо задумав перетворити цей рух на електрику, зазначивши широкий потенціал такої розробки. Нещодавно він подав заявку на патент на винахід, який отримав назву "збирач енергії вібрації" (Vibration Energy Harvester, або VEH, — ред.)", — йдеться у матеріалі.

За словами Пола Тібадо, завдяки такому VEH-генератору будь-яка електроніка зможе надсилати, отримувати, обробляти та зберігати інформацію, живлячись лише від тепла навколишнього середовища. При цьому в приміщенні або на вулиці має бути +15-25 градусів Цельсія.

"Це серйозно вплине на роботу багатьох гаджетів і всього цифрового світу інтернету речей. Це мікроскопічне джерело енергії, здатне заряджати саме себе й інші пристрої, має всі шанси перетворити повсякденні предмети й інтелектуальні пристрої, а також забезпечити живленням більш складні біомедичні пристрої, такі як кардіостимулятори, слухові апарати та датчики, що носяться", — пише ЗМІ.

"Автономне джерело живлення дозволить використовувати розумні біоімплантати, — пояснив Тібадо, — які вплинуть на суспільство".

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