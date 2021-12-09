"Кошмар перед Рождеством". Apple впервые за 10 лет остановила производство iPhone

Компания не смогла обеспечить потребителей нужным количеством смартфонов в разгар праздников и потеряла много денег.

Заводы компании Apple в Китае впервые за 10 лет остановились в самый "горячий" праздничный период. Об этом пишет сайт Nikkei Asia.

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Как сообщили осведомленные источники, сборку iPhone и iPad на несколько дней приостановили из-за перебоев с поставками комплектующих и ограничений на трату электроэнергии, введенных китайскими властями. В результате рабочие в Китае избежали сверхурочного труда, но не получили премии, ставшие уже традиционными.

В начале октября большая часть предприятий в Китае закрываются ради празднования "Золотой недели", однако фабрики основных поставщиков Apple в это время обычно перегружены работой. Foxconn, Pegatron и другие заводы запускают посменное круглосуточное производство, чтобы вовремя выпустить новые модели и обеспечить высокие продажи во время праздников.

"Из-за ограниченного количества компонентов и микросхем мы не могли работать сверхурочно в праздничные дни. Такого никогда не было", — заявил один из источников.

"После выхода iPhone 13 и новых iPad в сентябре, Apple отказывается от производства миллионов единиц продукции и упускает миллиарды долларов дохода. Во многих странах для потребителей не смогли купить популярные гаджеты для праздничных подарков. Ежегодно компания выпускает более более 200 миллионов iPhone, 20 млн MacBook, 50 млн iPad и более 70 млн пар AirPods, но в 2021-м глобальная система поставок дала сбой, нарушивший эту идиллию", — пишет СМИ.

По данным Nikkei, в сентябре и октябре выпуск iPhone 13 упало на 20% по сравнению с планируемыми результатами. Apple сделала приоритетным производство основных компонентов для последнего флагманского смартфона, важнейшего источника доходов компании, пожертвовав другими продуктами, таких как iPad и старые iPhone. Но и это не помогло, ведь в начале декабря компания снизила планы выпуска iPhone 13 с 95 млн до 83-85 млн единиц.

"В самый разгар сезона продаж Apple снится кошмар перед Рождеством. Это яркий пример провала продаж из-за проблем в цепочке поставок. Такому риску могут подвергнуться компании по производству потребительских товаров по всему миру. Закрытие заводов из-за пандемии, проблемы с логистикой и нехватка энергии нанесла удар по модели глобального производства", — пишут аналитики.

Ранее Apple вызвала скандал, заключив сделку с Китаем на $275 млрд в 2016 году. Генеральный директор Тим Кук своей подписью обязал компанию инвестировать различные китайские проекты и повышать квалификацию рабочих.