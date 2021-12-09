"Жах перед Різдвом". Apple вперше за 10 років зупинила виробництво iPhone

Компанія не змогла забезпечити споживачів необхідною кількістю смартфонів у розпал свят і втратила багато грошей.

Заводи компанії Apple у Китаї вперше за 10 років зупинилися в "гарячий" святковий період. Про це пише сайт Nikkei Asia.

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Як повідомили поінформовані джерела, складання iPhone та iPad на кілька днів призупинили через перебої з постачанням комплектувальних та обмежень на витрату електроенергії, запроваджених китайською владою. Унаслідок робітники в Китаї уникли понаднормової праці, але не отримали премії, які вже стали традиційними.

На початку жовтня більшість підприємств у Китаї закриваються заради святкування "Золотого тижня", проте заводи головних постачальників Apple в цей час зазвичай перевантажені роботою. Foxconn, Pegatron та інші заводи запускають позмінне цілодобове виробництво, щоб вчасно випустити нові моделі та забезпечити високі продажі під час свят.

"Через обмежену кількість компонентів і мікросхем ми не могли працювати понаднормово у святкові дні. Такого ніколи не було", — заявило одне з джерел.

"Після виходу iPhone 13 та нових iPad у вересні, Apple відмовляється від виробництва мільйонів одиниць продукції та втрачає мільярди доларів доходу. У багатьох країнах для споживачів не змогли купити популярні гаджети для святкових подарунків. Щороку компанія випускає понад 200 мільйонів iPhone, 20 млн MacBook, 50 млн iPad і понад 70 млн пар AirPods, але в 2021-му глобальна система поставок дала збій, який порушив цю ідилію", — пише ЗМІ.

За даними Nikkei, у вересні та жовтні випуск iPhone 13 упав на 20% порівняно із запланованими результатами. Apple зробила пріоритетним виробництво основних компонентів для останнього флагманського смартфона, найважливішого джерела доходів компанії, пожертвувавши іншими продуктами, такими як iPad та старі iPhone. Але й це не допомогло, адже на початку грудня компанія знизила плани випуску iPhone 13 з 95 млн до 83-85 млн одиниць.

"У розпал сезону продажів Apple сниться кошмар перед Різдвом. Це яскравий приклад провалу продажів через проблеми в ланцюжку поставок. Такого ризику можуть зазнати компанії з виробництва споживчих товарів по всьому світу. Закриття заводів через пандемію, проблеми з логістикою і брак енергії завдали удару по моделі глобального виробництва", — пишуть аналітики.

Раніше Apple викликала скандал, уклавши угоду з Китаєм на $275 млрд у 2016 році. Генеральний директор Тім Кук своїм підписом зобов'язав компанію інвестувати різні китайські проєкти та підвищувати кваліфікацію робітників.