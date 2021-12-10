Илон Маск подумывает бросить работу и стать влиятельным блогером

Миллиардер поинтересовался мнением подписчиков, — что они думают о его новой идее. В ответ ему предложили зарегистрироваться в OnlyFans и на YouTube.

Генеральный директор Tesla и SpaceX, предприниматель, новатор и миллиардер Илон Маск написал в своем Twitter, что можно было бы бросить работу и стать инфлюенсером.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Думываю о том, чтобы уйти со своих работ и стать инфлюенсером. Что вы думаете об этом?", — написал Илон, обращаясь ко своим многочисленным фолловерам.

[ + – ] Твит Илона Маска

В ответ предприниматель получил массу ответов, среди которых нашлись весьма дельные и забавные. Например, Маску предложили завести профиль на OnlyFans. Как известно, этой платформой пользуются многие секс-работники и вебкам-модели, но также там есть странички у многих знаменитостей. Илон Маск пообещал подумать над этим вариантом.

Также прозвучало предложение перейти на YouTube. Один из подписчиков даже предложил помощь, пообещав проинструктировать бизнесмена, как стать успешным влогером.

Многие люди посчитали этот твит шуткой, но некоторые и впрямь обеспокоились. В частности, их волнует дальнейшая судьба громких проектов Маска, типа спутникового Интернета Starlink, разработка двигателей нового поколения для Starship, работа новых заводов Tesla и всех направлений, которыми занимается SpaceX.

Несколько пользователей написали, что на деле Илон уже давно является инфлюенсером (влиятельным блогером с большой аудиторией, — ред.).

Ранее мы сообщали о том, что Маск обеспокоился судьбой человечества, а потому предложил в помощь своих роботов Tesla Bot, чтобы они смогли исправить экономическую ситуацию.