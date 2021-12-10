Ілон Маск подумує кинути роботу та стати впливовим блогером

Мільярдер поцікавився думкою підписників, що вони думають про його нову ідею. У відповідь йому запропонували зареєструватися в OnlyFans і на YouTube.

Генеральний директор Tesla та SpaceX, підприємець, новатор і мільярдер Ілон Маск написав у своєму Twitter, що можна було б кинути роботу та стати інфлюенсером.

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"Думаю про те, щоб піти зі своїх робіт і стати інфлюєнсером. Що ви думаєте про це?" — написав Ілон, звертаючись до своїх численних фоловерів.

[ + – ] Твіт Ілона Маска

У відповідь підприємець отримав безліч відповідей, серед яких знайшлися дуже слушні та кумедні. Наприклад, Маску запропонували завести профіль на OnlyFans. Як відомо, цією платформою користуються багато секс-працівників і вебкам-моделей, але також там є сторінки у багатьох знаменитостей. Ілон Маск пообіцяв подумати над цим варіантом.

Також прозвучала пропозиція перейти до YouTube. Один із підписників навіть запропонував допомогу, пообіцявши проінструктувати бізнесмена, як стати успішним влогером.

Більшість людей вважають цей твіт жартом, але дехто справді стурбувався. Зокрема, їх хвилює подальша доля гучних проєктів Маска типу супутникового інтернету Starlink, розробка двигунів нового покоління для Starship, робота нових заводів Tesla і всіх напрямків, якими займається SpaceX.

Декілька користувачів написали, що насправді Ілон вже давно є інфлюенсером (впливовим блогером із великою аудиторією, — ред.).

Раніше ми повідомляли про те, що Маск стурбувався долею людства, а тому запропонував допомогти своїм роботам Tesla Bot, щоб вони змогли виправити економічну ситуацію.