В WhatsApp теперь можно отправлять и получать криптовалюту: как и где это работает

Криптокошелек Novi осуществляет переводы стейблкоинов Pax Dollars мгновенно и без какой-либо комиссии, но пока только в США.

Мессенджер WhatsApp начал тестировать функцию оплаты в криптовалюте. Об этом в Twitter сообщили новый глава сервиса Novi Стефан Касриэль.

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В рамках пилотного проекта WhatsApp позволил ограниченному количеству пользователей из США отправлять или получать криптовалюту прямо в чатах "так же легко, как b сообщения". Платежи осуществляются при помощи виртуального кошелька Novi, который принадлежит корпорации Meta, в виде токенов Pax Dollars (USDP) — стейблкоина на блокчейне Paxos, привязанного к американскому доллару.

"Используйте ваш цифровой кошелек Novi для отправки и получения денег прямо в чат WhatsApp. Люди используют WA для отправки денег близким, и теперь Novi поможет им сделать это безопасно, мгновенно и без комиссии", — прокомментировал в Twitter глава WhatsApp Уилл Кэтхарт.

Как гласит сайт Novi, отправить криптовалюту можно точно так же, как любой другой файл: нужно нажать кнопку в виде скрепки (Android) или значок + (iOS), а затем выбрать "Оплата" в появившемся меню. Пока нет никаких комиссий за платежи и ограничений по частоте переводов. Novi также обещает бесплатно хранить деньги в криптокошельке или переводить их на банковский счет.

Платежи не влияют на сквозное шифрование WhatsApp, которое по умолчанию используется для всех личных разговоров. Пилотная версия WhatsApp Novi доступна на английском и испанском языках. Изначально проект собирались запустить еще и в Гватемале, но по данным WABetaInfo, у пользователей нет доступа к криптовалютным платежам WhatsApp, поэтому они вынуждены пользоваться отдельным приложением Novi.

The Verge напоминает, что в 2019 году компания Facebook (ныне Meta) собиралась запустить собственную криптовалюту под названием Libra, привязанную к пакету активов с низкой волатильностью, а не к фиатной валюте. Его планировали связать с цифровым кошельком Calibra, чтобы переводить деньги по всему миру с очень низкой комиссией. За три года Libra превратилась в Diem, а Calibra — в Novi. Последняя, в итоге, работает без привязки к криптовалюте Diem. Сейчас Meta полагается на сервис по обмену криптовалют Coinbase для хранения средств.

В октябре 2021 года глава Meta в Novi Дэвид Маркус объявил о запуске пилотной версии приложения и продолжении партнерства с Diem, однако в вскоре заявил об уходе из компании. Запуск функции по переводу USDP в WhatsApp он назвал "лучшим прощальным подарком от лучшей команды".

Ранее стало известно, что WhatsApp меняет политику конфиденциальности после штрафа в 225 млн евро, выписанного регулятором по защите данных в Ирландии. Как выяснили чиновники, сотрудники компании неправомерным образом обращается с информацией пользователей. В итоге руководство мессенджера внесло некоторые поправки в правила для жителей Европы.