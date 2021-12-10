У WhatsApp тепер можна надсилати та отримувати криптовалюту: як і де це працює

Криптогаманець Novi здійснює переклади стейблкоїнів Pax Dollars миттєво і без будь-якої комісії, але поки що лише в США.

Месенджер WhatsApp почав тестувати функцію оплати у криптовалюті. Про це у Twitter повідомил новий глава сервісу Novi Стефан Касріель.

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У межах пілотного проекту WhatsApp дозволив обмеженій кількості користувачів із США відправляти або отримувати криптовалюту прямо в чатах "так само легко, як повідомлення". Платежі здійснюються за допомогою віртуального гаманця Novi, що належить корпорації Meta, у вигляді токенів Pax Dollars (USDP) — стейблкоїну на блокчейні Paxos, прив'язаному до американського долара.

"Використовуйте ваш цифровий гаманець Novi для відправлення та отримання грошей прямо в чат WhatsApp. Люди використовують WA для відправки грошей близьким, і тепер Novi допоможе їм зробити це безпечно, миттєво та без комісії", — прокоментував у Twitter глава WhatsApp Уілл Кетхарт.

Як говорить сайт Novi, відправити криптовалюту можна так само, як будь-який інший файл: потрібно натиснути кнопку у вигляді скріпки (Android) або значок + (iOS), а потім вибрати "Оплата" у меню, що з'явилося. Поки що немає жодних комісій за платежі та обмежень щодо частоти переказів. Novi також обіцяє безкоштовно зберігати гроші у криптогаманці або переказувати їх на банківський рахунок.

Платежі не впливають на наскрізне шифрування WhatsApp, яке використовується для всіх особистих розмов. Пілотна версія WhatsApp Novi доступна англійською та іспанською мовами. Спочатку проєкт збиралися запустити ще й у Гватемалі, але за даними WABetaInfo, користувачі не мають доступу до криптовалютних платежів WhatsApp, тому вони змушені користуватися окремим додатком Novi.

The Verge нагадує, що у 2019 році компанія Facebook (нині Meta) збиралася запустити власну криптовалюту під назвою Libra, прив'язану до пакету активів із низькою волатильністю, а не до фіатної валюти. Його планували зв'язати з цифровим гаманцем Calibra, щоб переказувати гроші по всьому світу з дуже низькою комісією. За три роки Libra перетворилася на Diem, а Calibra – на Novi. Остання, зрештою, працює без прив'язки до криптовалюти Diem. Наразі Meta покладається на сервіс з обміну криптовалют Coinbase для зберігання коштів.

У жовтні 2021 року глава Meta в Novi Девід Маркус оголосив про запуск пілотної версії програми та продовження партнерства з Diem, проте незабаром заявив про звільнення з компанії. Запуск функції переведення USDP у WhatsApp він назвав "найкращим прощальним подарунком від кращої команди".

Раніше стало відомо, що WhatsApp змінює політику конфіденційності після штрафу в 225 млн. євро, виписаного регулятором із захисту даних в Ірландії. Як з'ясували чиновники, співробітники компанії неправомірно звертаються з інформацією користувачів. У результаті керівництво месенджера внесло деякі поправки до правил для жителів Європи.