Биткоин теряет долю рынка: какой альткоин станет королем криптовалют

BTC недавно потерял 8% от своей доли рынка. Такое проседание на руку другим альткоинам, спешащим занять "трон" и стать самыми популярными и востребованными диджитал-активами.

Еще недавно доля биткоина составляла 46%, однако сегодня показатель находится на уровне 38%. Сокращение было стремительным — хватило трех недель. Издание РБК разобралось в ситуации, — почему так происходит, и какие альткоины предпочитают покупать крупные инвесторы.

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В июне 2021 года BTC занимал 37% криптовалютного рынка, при этом его стоимость составляла $28,8 тыс. Текущий курс составляет $49,8 тыс., однако на положение дел на рынке это пока никак не влияет, в том смысле, что доля не расширяется, как того можно было ожидать. Специалисты пояснили журналистам РБК, что причиной может быть рост самого рынка, ведь в последнее время появилась масса альткоинов, конкурирующих между собой и с такими титанами, как биткоин.

Как отмечают эксперты, курс альткоинов-новичков пока что не растет, и это помогает BTC удерживать свою долю, которая составляет более трети рынка. Как известно, цена альткоинов сильно зависит от цены на BTC — как только самая известная крипта начнет дорожать, их курсы подтянутся следом. Складывается ситуация, когда рынок не "набирает в весе", а растет вширь.

Второй причиной специалисты назвали рост популярности Ethereum, — как сети блокчейн, так и криптовалюты. Недавно "эфир" преодолел так называемый порог сопротивления, удерживающий курс на определенном уровне. Теперь, считают аналитики, эта криптовалюта будет расти в долгосрочной перспективе и падений пока не предвидится. Судите сами: за те же три последние недели Ethereum нарастил свою долю на крипторынке почти на 4% — с 17% до 20,8%. Согласно данным аналитической фирмы Glassnode, холдерам доступны 14 млн ETH.

Эксперты полагают, что "эфир" набирает обороты, и крупные инвесторы все чаще предпочитают именно этот цифровой актив биткоину.

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