Біткоїн втрачає частку ринку: який альткоїн стане королем криптовалют

BTC нещодавно втратив 8% своєї частки ринку. Таке просідання на руку іншим альткоїнам, що поспішають зайняти "трон" і стати найпопулярнішими та найпотрібнішими діджитал-активами.

Ще нещодавно частка біткоїна становила 46%, проте сьогодні показник становить 38%. Скорочення було стрімким – вистачило трьох тижнів. Видання РБК розібралося в ситуації, чому так відбувається, і які альткоїни воліють купувати великі інвестори.

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У червні 2021 року BTC займав 37% криптовалютного ринку, при цьому його вартість становила $28,8 тис. Як того можна було очікувати. Фахівці пояснили журналістам РБК, що причиною може бути зростання самого ринку, адже останнім часом з'явилася маса альткоїнів, які конкурують між собою та з такими титанами, як біткоїн.

Як зазначають експерти, курс альткоїнів-новачків поки що не зростає, і це допомагає BTC утримувати свою частку, що становить понад третину ринку. Як відомо, ціна альткоїнів сильно залежить від ціни на BTC — як тільки найвідоміша крипта почне дорожчати, їх курси підтягнуться слідом. Складається ситуація, коли ринок не "набирає у вазі", а росте вшир.

Другою причиною фахівці назвали зростання популярності Ethereum, як мережі блокчейн, так і криптовалюти. Нещодавно "ефір" подолав так званий поріг опору, який утримує курс на певному рівні. Тепер, вважають аналітики, ця криптовалюта зростатиме у довгостроковій перспективі і падінь поки що не передбачається. Судіть самі: за ті самі останні три тижні Ethereum наростив свою частку на крипторинку майже на 4% — з 17% до 20,8%. Згідно з даними аналітичної фірми Glassnode, холдерам доступно 14 млн ETH.

Експерти вважають, що "ефір" набирає обертів, і великі інвестори все частіше надають перевагу саме цьому цифровому активу біткоїну.

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