"Авангардный абсурд": в ЮАР показали аэротакси-птицу с лапами вместо шасси (видео)

Для почти вертикального взлета машине придется наклонять крылья и кабину примерно на 45 градусов назад.

Конструкторы из южно-африканского стартапа Phractyl разработали электрический самолет Macrobat в виде птицы. О необычном проекте написал New Atlas.

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Разработчики оснастили аэротакси механическими "птичьими" с гусеницами вместо колесных шасси, которые должны обеспечить высокую проходимость для разгона на неровной поверхности африканских саван. Колеса тоже могут неплохо справляться с бездорожьем, однако их понадобится больше для обеспечения баланса. У ног есть условные тазобедренный, коленный и голеностопный суставы, позволяющие поднимать, опускать или наклонять корпус в стороны.

Два двигателя расположены под крыльями аппарата и могут наклоняться, поднимая пропеллеры вверх под углом около 20 градусов. По словам Phractyl, такая конструкция обеспечит "почти вертикальный взлет и посадку" или сокращенно "NVTOL". Инженеры намерены несколько изменить крылья, однако не хотят раскрывать подробности до регистрации прав на свое изобретение.

[ + – ] Рендер электросамолета Macrobat от Phractyl со сложенными ногами Фото: New Atlas

Во время взлета лапы и крылья поднимают пропеллеры максимально вверх (всего примерно на 45 градусов), отклоняя корпус вместе с кабиной назад, насколько позволяет длина хвоста (тоже подвижного). В воздухе Macrobat складывает и убирает ноги, чтобы снизить сопротивление и разогнаться до скорости, как у небольшого самолета — около 180 км/ч. Запас хода одноместной версии рассчитан на 150 км при максимальной полезной нагрузке 150 кг.

Вертикальная посадка на гусеничные ноги может быть затруднительной, ведь пилот не сможет видеть поверхность из кабины, наклоненной на 45 градусов. Вероятно, для решения этой проблемы Phractyl установит камеры, передающие изображения на внутренний экран. Суставы на лапах помогут смягчить приземление, однако перед этим падение необходимо замедлить при помощи двигателей.

[ + – ] Рендер электросамолета Macrobat от Phractyl в ангаре Фото: New Atlas

Авторы проекта утверждают, что Macrobat можно пилотировать дистанционно или вручную из кабины, перевозить пассажира или груз. Они предлагают сначала использовать электросамолет для воздушных путешествий, грузоперевозок, экстренной доставки медицинских средств, опрыскивания или осмотра сельскохозяйственных угодий. Пока команда подготовила лишь рендеры и деревянную модель, однако уже тестирует силовую установку и работают над созданием большого прототипа, но нуждаются в финансировании.

Участники стартапа утверждают, что предложат большое количество разных крыльев, корпусов и хвостовых опор для разных погодных условий или типов местности. По их словам, Африка находится в уникальной ситуации из-за слабо развитой транспортной инфраструктуры даже на земле, а eVTOL не требуют взлетно-посадочных полос и вертолетных площадок.

[ + – ] Рендер электросамолета Macrobat от Phractyl во время приземления Фото: New Atlas

Журналист Лоз Блейн из New Atlas назвал электросамолет "авангардным абсурдом с гусеничными лапами" и подчеркнул, что для обеспечения хорошего распределения веса и комфорта в кабине необходимо более сложное решение, чем самобалансирующееся шасси в стиле Segway. Система самолета должна предсказывать изменения баланса при определенных условиях, к примеру, самостоятельно наклоняться вперед после приземления и перехода к езде на гусеницах.

Ранее писали, что в Китае планируют создать самое быстрое аэротакси в мире под названием Pantala Concept H. Ожидается, что самолет сможет разгоняться до 300 км/ч благодаря большим канальным пропеллерам и аккумуляторам с запасом хода более 250 километров.