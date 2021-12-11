"Авангардний абсурд": у ПАР показали аеротаксі-птаха з лапами замість шасі (відео)

Для майже вертикального зльоту машині доведеться нахиляти крила та кабіну приблизно на 45 градусів назад.

Конструктори із південно-африканського стартапу Phractyl розробили електричний літак Macrobat у вигляді птаха. Про незвичайний проект написав New Atlas.

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Розробники оснастили аеротаксі механічними "пташиними" ногами з гусеницями замість колісних шасі, які мають забезпечити високу прохідність для розгону на нерівній поверхні африканських саван. Колеса теж можуть непогано справлятися з бездоріжжям, проте їх знадобиться більше для забезпечення балансу. У ніг є умовні тазостегновий, колінний і гомілковостопний суглоби, що дозволяють піднімати, опускати або нахиляти корпус убік.

Два двигуни розташовані під крилами апарату і можуть нахилятися піднімаючи пропелери вгору під кутом близько 20 градусів. За словами Phractyl, така конструкція забезпечить "майже вертикальний зліт та посадку" або скорочено "NVTOL". Інженери мають намір трохи змінити крила, проте не хочуть розкривати подробиці до реєстрації прав на свій винахід.

[ + – ] Рендер електролітака Macrobat від Phractyl зі складеними ногами Фото: New Atlas

Під час зльоту лапи та крила піднімають пропелери максимально вгору (загалом приблизно на 45 градусів), відхиляючи корпус разом з кабіною назад, наскільки дозволяє довжина хвоста (теж рухомого). У повітрі Macrobat складає та прибирає ноги, щоб знизити опір і розігнатися до швидкості, як у невеликого літака – близько 180 км/год. Запас ходу одномісної версії розрахований на 150 км за максимального корисного навантаження 150 кг.

Вертикальна посадка на гусеничні ноги може бути некомфортною, адже пілот не зможе бачити поверхню з кабіни, нахиленої на 45 градусів. Ймовірно, для вирішення цієї проблеми Phractyl встановить камери, що надсилають зображення на внутрішній екран. Суглоби на лапах допоможуть пом'якшити приземлення, проте перед цим падіння необхідно уповільнити за допомогою двигунів.

[ + – ] Рендер електролітака Macrobat від Phractyl в ангарі Фото: New Atlas

Автори проекту стверджують, що Macrobat можна пілотувати дистанційно або вручну з кабіни, перевозити пасажира чи вантаж. Вони пропонують спочатку використовувати електролітак для повітряних подорожей, вантажоперевезень, екстреної доставки медичних засобів, обприскування чи огляду сільськогосподарських угідь. Поки команда підготувала лише рендери та дерев'яну модель, проте вже тестує силову установку та працюють над створенням великого прототипу, але потребують фінансування.

Учасники стартапу стверджують, що запропонують велику кількість різних крил, корпусів та хвостових опор для різних погодних умов чи типів місцевості. За їхніми словами, Африка перебуває в унікальній ситуації через слабко розвинену транспортну інфраструктуру навіть на землі, а eVTOL не вимагають злітно-посадкових смуг та вертолітних майданчиків.

[ + – ] Рендер електролітака Macrobat від Phractyl під час приземлення Фото: New Atlas

Журналіст Лоз Блейн з New Atlas назвав електролітак "авангардним абсурдом з гусеничними лапами" і підкреслив, що для забезпечення хорошого розподілу ваги і комфорту в кабіні необхідне складніше рішення, ніж шасі, що самобалансується, в стилі Segway. Система літака повинна прогнозувати зміни балансу за певних умов, наприклад, самостійно нахилятися вперед після приземлення та переходу до їзди на гусеницях.

Раніше писали, що в Китаї планують створити найшвидше аеротаксі у світі під назвою Pantala Concept H. Очікується, що літак зможе розганятися до 300 км/год завдяки великим канальним пропелерам та акумуляторам із запасом ходу понад 250 кілометрів.