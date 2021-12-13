В 2 раза мощнее и на 85% экономнее: Samsung и IBM разработали революционные чипы

Такие процессоры будут весьма кстати в смартфонах, ведь тогда их можно будет не заряжать неделями. Также чипы пригодятся для энергоемких операций вроде майнинга криптовалют.

Компании IBM и Samsung заявляют, что им удалось совершить прорыв в разработке полупроводников, открыв новую концепцию вертикального размещения транзисторов на кристалле. Об этом сообщает издание interestingengineering.com, ссылаясь на официальный пресс-релиз.

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Новое устройство работает на базе так называемых вертикальных транспортных полевых транзисторов (Vertical Transport Field Effect Transistors, VTFET), при этом транзисторы расположены перпендикулярно друг другу, а ток течет вертикально. Это радикально данный новый чипсет от остальных современных моделей, где транзисторы расположены горизонтально на поверхности кремния, а электрический ток течет как бы из стороны в сторону. В IBM и Samsung надеются "расширить закон Мура", выйдя за пределы порога нанолистов и при этом сделать процессоры более экономными в плане энергопотребления.

"В IBM и Samsung заявляют, что такая конструкция позволит удвоить производительность и снизить энергопотребление на 85% меньше энергии, по сравнению с чипами на транзисторах FinFET. Однако эти две фирмы — не единственные, кто тестирует данную технологию", — пишет СМИ.

Как сообщает Reuters, Intel также экспериментирует, устанавливая процессоры один над другим.

"Ставя устройства друг на друга, мы явно экономим пространство", — сказал Пол Фишер, директор и старший главный инженер отдела исследований компонентов Intel. "Мы сокращаем длину межсоединений и действительно экономим энергию и повышаем производительность".

"Такие процессоры будут весьма кстати в смартфонах, ведь тогда их можно будет не заряжать неделями. Также чипы пригодятся для энергоемких операций вроде майнинга криптовалют. Но не стоит забывать, что в таком случае мы можем столкнуться с парадоксом Джевона, который возникает, когда технический прогресс увеличивает эффективность использования ресурса, но скорость потребления этого ресурса также увеличивается из-за увеличения спроса", — предупреждают журналисты.

Напомним, что в мае 2021 года в области полупроводниковых материалов было совершено открытие учеными из MIT, Национального Тайваньского университета (NTU) и тайваньской компании по производству полупроводников (TSMC). В результате был создан чип, способный отодвинуть "конец" закона Мура, потому как исследователям удалось выстроить процесс с использованием химического элемента висмута. Это позволило производить полупроводники с уровнем ниже 1 нанометра.

Ранее мы сообщали о том, что компания TSMC перешла на 3-нанометровый техпроцесс. Производители Apple, Intel, AMD ждут поставок этих новых процессоров.