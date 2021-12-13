Удвічі потужніші та на 85% економніші: Samsung і IBM розробили революційні чипи

Такі процесори будуть дуже доречними в смартфонах, адже тоді їх можна буде не заряджати тижнями. Також чипи стануть у нагоді для енергоємних операцій на кшталт майнінгу криптовалют.

Компанії IBM і Samsung заявляють, що їм удалося зробити прорив у розробці напів провідників, відкривши нову концепцію вертикального розміщення транзисторів на кристалі. Про це повідомляє видання interestingengineering.com, посилаючись на офіційний пресреліз.

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Новий пристрій працює на базі так званих вертикальних транспортних польових транзисторів (Vertical Transport Field Effect Transistors, VTFET), при цьому транзистори розташовані перпендикулярно один до одного, а струм тече вертикально. Це радикально даний новий чипсет від інших сучасних моделей, де транзистори розташовані горизонтально на поверхні кремнію, а електричний струм тече з боку в бік. В IBM і Samsung сподіваються "розширити закон Мура", вийшовши за межі порога нанолистів і при цьому зробити процесори економнішими щодо енергоспоживання.

"У IBM і Samsung заявляють, що така конструкція дозволить подвоїти продуктивність і знизити енергоспоживання на 85% менше енергії, порівняно з чипами на транзисторах FinFET. Проте ці дві фірми — не єдині, хто тестує цю технологію", — пише ЗМІ.

Як повідомляє Reuters, Intel також експериментує, встановлюючи процесори один над одним.

"Ставлячи пристрої один на одного, ми явно економимо простір, — сказав Пол Фішер, директор і старший головний інженер відділу досліджень компонентів Intel. — Ми скорочуємо довжину міжз'єднань і дійсно економимо енергію та підвищуємо продуктивність".

"Такі процесори будуть дуже доречними в смартфонах, адже тоді їх можна буде не заряджати тижнями. Також чипи стануть у нагоді для енергоємних операцій на кшталт майнінгу криптовалют. Але не варто забувати, що в такому разі ми можемо зіткнутися з парадоксом Джевона, який виникає, коли технічний прогрес збільшує ефективність використання ресурсу, але швидкість споживання цього ресурсу також збільшується через збільшення попиту", — попереджають журналісти.

Нагадаємо, що в травні 2021 року в області напів провідникових матеріалів було здійснено відкриття вченими з MIT, Національного Тайванського університету (NTU) і тайванської компанії з виробництва напів провідників (TSMC). У результаті було створено чип, здатний відсунути "кінець" закону Мура, оскільки дослідникам удалося побудувати процес із використанням хімічного елемента вісмуту. Це дозволило виробляти напів провідники з рівнем нижче 1 нанометра.

Раніше ми повідомляли про те, що компанія TSMC перейшла на 3-нанометровий техпроцес. Виробники Apple, Intel, AMD чекають на постачання цих нових процесорів.