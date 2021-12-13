"Эта неделя будет непростой". В Минцифре рассказали, почему сегодня сбоила "Дия"

По словам министра цифровой трансформации, сейчас сервис работает стабильно, но тестирование нового сервиса єПідтримка продолжится всю неделю.

В Украине на днях запустят масштабную онлайн-услугу, которая даст возможность получить 1000 грн в рамках проекта "єПідтримка", но пока она проходит тестирование. Почему сервис во время первого тестового дня работал некорректно, пояснил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем telegram-канале.

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Тестирование "єПідтримка" стартовало 13декабря. Как выяснилось, приложение "Дия" сильно сбоило: пользователи не могли залогиниться, некоторые жаловались на то, что приложение не отображало их документы — паспорта, ИНН, COVID-сертификаты.

Михаил Федоров написал в своем официальном паблике в Telegram, что бета-тестирование для того и проводится, чтобы отладить работу системы.

"Бывает нестабильность работы, прошу заранее прощения. И эта неделя будет не простой", — говорится в посте чиновника.

Федоров отметил, что на данный момент приложение работает стабильно.

[ + – ] Пост министра Михаила Федова о сбое в работе "Дии"

"Сертификаты генерируются, услуги предоставляются", — сообщил он. "После стабилизации одной масштабной услуги с генерацией сертификатов мы переходим в другую, еще более массовую. Непрерывно. Но мы все дожимаем до результата".

Министр напомнил, что в аэропортах и центрах массовой вакцинации пользователи могут обратиться к командам поддержки, которые помогут в случае некорректной работы "Дии". Всего работает более 1000 команд по всей стране, акцентировал Федоров.

Проект "єПідтримка" стартует с 19 декабря 2021 года и, по словам чиновника, "потенциально 8+ млн клиентов получат услугу за чуть больше, чем одну неделю".

Ранее мы сообщали о том, что в работе "Дия" наблюдались баги, из-за чего украинцы массово жаловались в официальном паблике приложения в Facebook.