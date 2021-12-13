"Цей тиждень буде непростим". У Мінцифри розповіли, чому сьогодні збоїла "Дія"

За словами міністра цифрової трансформації, наразі сервіс працює стабільно.

В Україні днями запустять масштабну онлайн-послугу, яка дасть змогу отримати 1000 грн у межах проєкту "єПідтримка", але поки що вона проходить тестування. Чому сервіс під час першого тестового дня працював некоректно, пояснив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму telegram-каналі.

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Тестування "єПідтримка" стартувало 13 грудня. Як з'ясувалося, додаток "Дія" сильно збоїв: користувачі не могли увійти в систему, деякі скаржилися на те, що додаток не відображав їхні документи — паспорти, ІПН, COVID-сертифікати.

Михайло Федоров написав у своєму офіційному пабліку в Telegram, що бета-тестування для того і проводиться, щоб налагодити роботу системи.

"Була нестабільність роботи, прошу заздалегідь вибачення. І цей тиждень буде непростий", — йдеться в пості чиновника.

Федоров зазначив, що наразі програма працює стабільно.

"Сертифікати генеруються, послуги надаються", — повідомив він. "Після стабілізації однієї масштабної послуги з генерацією сертифікатів ми переходимо в іншу, ще масовішу. Безперервно. Але ми всі дотискуємо до результату".

Міністр нагадав, що в аеропортах та центрах масової вакцинації користувачі можуть звернутися до команд підтримки, які допоможуть у разі некоректної роботи "Дії". Загалом працює понад 1000 команд по всій країні, наголосив Федоров.

Проєкт "єПідтримка" стартує з 19 грудня 2021 року і, за словами чиновника, "потенційно 8+ млн клієнтів отримають послугу за трохи більше одного тижня".

Раніше ми повідомляли про те, що в роботі "Дія" спостерігалися баги, через що українці масово скаржилися в офіційному пабліку програми у Facebook.