Выдает себя за Метавселенную. Instagram заблокировал аккаунт юзера с никнеймом Metaverse

Австралийка использовала cлово "метавёрс" в качестве ника с 2012 года, — задолго до того, как компания Facebook объявила о запуске одноименного проекта. И этот случай — не единственный.

Instagram заблокировал аккаунт художницы Тэи-Май Бауман из Австралии, которая использовала никнейм Metaverse (Метавселенная). Об этом стало известно изданию The New York Times.

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Тэя Бауман создала аккаунт с приставкой @metaverse в 2012 году и почти 10 лет активно использовала его для продвижения своих бизнес-проектов Metaverse Makeovers и Metaverse Nails. Девушка является автором рисунков для маникюра со встроенными AR-QR-кодами, которые на экране смартфона превращались в красивые голограммы благодаря технологиям дополненной реальности. Она также делилась личными фотографиями. Учетную запись художницы заблокировали спустя 5 дней после того, как Facebook переименовали в Meta и объявили о проекте метавселенной.

[ + – ] Фото из Instagram Тэи Бауман

Некоторое время девушка получала сообщения от незнакомцев, которые предлагали купить у нее аккаунт. Один юзер предположил, что благодаря громкому имени можно будет заработать миллионы, другой предупредил: "FB не будет покупать ник, а просто отберет его". В итоге, 2 ноября ноября Бауман не смогла войти в свой Instagram и увидела надпись: "Ваша учетная запись заблокирована за то, что вы выдаете себя за кого-то другого".

По словам Тэи, она около месяца пыталась подтвердить свою личность, однако служба поддержки Instagram так и не ответила. Австралийка также обратилась к юристу, занимающемуся защитой прав интеллектуальной собственности, однако тот пришел к выводу, что помочь может лишь изменение условий обслуживания соцсети — при данной формулировке пользователи практически не имеют никаких прав.

"Facebook имеет, по сути, неограниченное право присваивать имена пользователей Instagram. Для этого могут быть веские причины, например, если они оскорбляют или выдают себя за кого-то другого и тем самым вводят в заблуждение", — заявила Ребекка Гиблин, директор Австралийского научно-исследовательского института интеллектуальной собственности при Мельбурнском университете.

Второго декабря журналисты The New York Times связались с компанией Meta и поинтересовались причинами блокировки аккаунта художницы. Представитель Instagram принес извинения и заявил, что учетная запись была "некорректно удалена" и будет восстановлена. Он не ответил, почему девушку приняли за другого, и за кого именно она могла себя выдавать.

Еще два дня спустя Бауман получила доступ к учетной записи. Теперь она планирует поделиться своим опытом через арт-проект P∞st_Lyfe, в котором рассказывает о гибели метавселенной. Она также задумалась над тем, как сделать виртуальный мир более доступным и безопасным местом.

"Этот аккаунт — десятилетие моей жизни и работы. Я не хотела, чтобы мой вклад в развитие метавселенной был удален из Интернета", — заявила она.

[ + – ] Сэлфи Тэи-Май Бауман

Подобные случаи уже встречались раньше. Так, испанский дизайнер Андрес Иньеста написал на сайте Medium, что Instagram отобрал у него никнейм @ainiesta и отдал известному тезке-футболисту. Служба поддержки не смогла помочь, и аккаунт восстановили только благодаря разглашению информации через СМИ.

"Я хочу искренне извиниться за проблемы, которые мы вам создали, ошибочно деактивировав вашу учетною запись в Instagram. Это наша ошибка. Мы случайно идентифицировали вашу учетную запись как "поддельную", хотя, очевидно, это не так", — заявил в письме менеджер отдела по коммуникациям Instagram Гейб Мэдвей.

По данным BBC, футбольный фанат Кевин Хейли потерял доступ к аккаунту @sussexroyal, названному так в честь команды Royals из Сассекса. Этот никнейм передали британскому принцу Гарри и его супруге Меган Маркл, когда они получили титул герцогов Сассекских.

28 октября гендиректор Марк Цукерберг сообщил о переименовании Facebook в Meta. Логотип компании также сменили на изображение синей ленты Мебиуса. По словам Цукерберга, они не собираются менять корпоративную структуру, однако новое название позволит объединить разные проекты под одним брендом.