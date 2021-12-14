Видає себе за Метавсесвіт. Instagram заблокував аккаунт користувача з нікнеймом Metaverse

Австралійка використала слово "метаверс" як нік із 2012 року, — задовго до того, як компанія Facebook оголосила про запуск однойменного проекту. І цей випадок – не єдиний.

Instagram заблокував акаунт художниці Теа-Май Бауман із Австралії, яка використала нікнейм Metaverse (Метавсесвіт). Про це стало відомо виданню The New York Times.

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Теа Бауман створила акаунт із приставкою @metaverse у 2012 році та майже 10 років активно використовувала його для просування своїх бізнес-проектів Metaverse Makeovers і Metaverse Nails. Дівчина є автором малюнків для манікюру із вбудованими AR-QR-кодами, які на екрані смартфона перетворювалися на гарні голограми завдяки технологіям доповненої реальності. Вона також ділилася особистими фотографіями. Обліковий запис художниці заблокували через 5 днів після того, як Facebook перейменували на Meta й оголосили про проект метавсесвіту.

[ + – ] Фото з Instagram Теа Бауман

Деякий час дівчина отримувала повідомлення від незнайомців, які пропонували купити в неї обліковий запис. Один користувач припустив, що завдяки гучному імені можна буде заробити мільйони, інший попередив: "FB не купуватиме нік, а просто відбере його". У підсумку, 2 листопада листопада Бауман не змогла увійти до свого Instagram і побачила напис: "Ваш обліковий запис заблокований за те, що ви видаєте себе за когось іншого".

За словами Теа, вона близько місяця намагалася підтвердити свою особу, проте служба підтримки Instagram так і не відповіла. Австралійка також звернулася до юриста, який займається захистом прав інтелектуальної власності, однак той дійшов висновку, що допомогти може лише зміна умов обслуговування соцмережі — при цьому формулюванні користувачі практично не мають жодних прав.

"Facebook має, по суті, необмежене право надавати імена користувачів Instagram. Для цього можуть бути вагомі причини, наприклад, якщо вони ображають або видають себе за когось іншого і тим самим вводять в оману", — заявила Ребекка Гіблін, директорка Австралійського науково-дослідного інституту інтелектуальної власності при Мельбурнському університеті

Другого грудня журналісти The New York Times зв'язалися з компанією Meta й поцікавилися причинами блокування облікового запису художниці. Представник Instagram вибачився та заявив, що обліковий запис був "некоректно видалений" і буде відновлений. Він не відповів, чому дівчину прийняли за іншого і за кого вона могла себе видавати.

Ще через два дні Бауман отримала доступ до облікового запису. Тепер вона планує поділитися своїм досвідом через артпроєкт P∞st_Lyfe, де розповідає про загибель метавсесвіту. Вона також замислилася над тим, як зробити віртуальний світ більш доступним і безпечним місцем.

"Цей акаунт — десятиліття мого життя та роботи. Я не хотіла, щоб мій внесок у розвиток метавсесвіту було видалено з інтернету", — заявила вона.

[ + – ] Селфі Теа-Май Бауман

Подібні випадки вже траплялися раніше. Так, іспанський дизайнер Андрес Іньєста написав на сайті Medium, що Instagram відібрав у нього нікнейм @ainiesta і віддав відомому тезці-футболісту. Служба підтримки не змогла допомогти, і обліковий запис відновили лише завдяки розголошенню інформації через ЗМІ.

"Я хочу щиро вибачитись за проблеми, які ми вам створили, помилково деактивувавши ваш обліковий запис у Instagram. Це наша помилка. Ми випадково ідентифікували ваш обліковий запис як "підроблений", хоча, очевидно, це не так", — заявив у листі менеджер відділу з комунікацій Instagram Гейб Медвей.

За даними BBC, футбольний фанат Кевін Гейлі втратив доступ до облікового запису @sussexroyal, названому так на честь команди Royals із Сассекса. Цей нікнейм передали британському принцу Гаррі та його дружині Меган Маркл, коли вони здобули титул герцогів Сассекських.

28 жовтня гендиректор Марк Цукерберг повідомив про перейменування Facebook на Meta. Логотип компанії також змінили на зображення синьої стрічки Мебіуса. За словами Цукерберга, вони не збираються змінювати корпоративну структуру, проте нова назва дозволить поєднати різні проекти під одним брендом.