Марк Цукерберг оголосив про перейменування Facebook на Meta (відео)

Подібний крок, вважає засновник компанії, дозволить об'єднати різні програми та технології під одним брендом.

Американська компанія "Facebook Inc." провела ребрендинг та змінила назву на Meta. Про це під час сьогоднішньої онлайн-презентації заявив засновник Марк Цукерберг.

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За його словами, новий бренд почне працювати з четверга, 28 жовтня.

"Тепер ми називаємося Meta", — заявив Марк Цукерберг на онлайн-презентації і представив новий логотип компанії у вигляді синьої стрічки Мебіуса.

Марк Цукерберг упевнений, що ребрендинг дозволить об'єднати різні програми та технології під одним новим брендом і попередив, що компанія не змінюватиме свою корпоративну структуру.

Виступаючи під час онлайн-презентації, засновник Facebook Inc. додав, що нова назва відображає його спрямованість на створення метавсесвіту, а користувачам Meta не знадобиться Facebook для використання інших сервісів.

"Facebook — один із найпопулярніших продуктів в історії світу. Це культовий бренд соціальних мереж, але він просто не охоплює все, що ми робимо. Я хочу закріпити нашу роботу та нашу ідентичність у тому, чого ми прагнемо (до створення метавсесвіту — ред.). Сьогодні нас сприймають як компанію зі створення соціальних мереж, але в нашій ДНК закладено, що ми створюємо технології для об'єднання людей, і метавсесвіт — це наступний рубіж", — додав Марк Цукерберг.

Метавсесвіт (метаверс) — термін, який використовується для опису концепції майбутньої ітерації (повторення) інтернету, що складається з постійних загальних тривимірних віртуальних просторів, які пов'язані у віртуальний всесвіт, що сприймається.

[ + – ] Facebook змінив назву на Meta

Раніше ЗМІ писали, що Марк Цукерберг хоче здивувати суспільство новою назвою для Facebook. За словами журналістів, керівництво планувало поділ компанії та соціальної мережі, а питання про проведення ребрендингу обговорювалося протягом двох місяців.

Також Фокус попереджав, що Марк Цукерберг перейменує Facebook наприкінці жовтня.