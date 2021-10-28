Марк Цукерберг объявил о переименовании Facebook в Meta (видео)

Подобный шаг, считает основатель компании, позволит объединить различные приложения и технологии под одним брендом.

Американская компания Facebook Inc. провела ребрендинг и сменила название на Meta. Об этом в ходе сегодняшней онлайн-презентации заявил основатель Марк Цукерберг.

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По его словам, новый бренд заработает с четверга, 28 октября.

"Теперь мы называемся Meta", — заявил Марк Цукерберг на онлайн-презентации и представил новый логотип компании в виде синей ленты Мебиуса.

Марк Цукерберг уверен, что ребрендинг позволит объединить различные приложения и технологии под одним новым брендом и предупредил, что компания не будет менять свою корпоративную структуру.

Выступая в ходе онлайн-презентации основатель Facebook Inc. добавил, что новое название отражает его направленность на создание метавселенной, а пользователям Meta не понадобится Facebook для использования других существующих сервисов.

"Facebook — один из самых используемых продуктов в истории мира. Это культовый бренд социальных сетей, но он просто не охватывает все, что мы делаем. Я хочу закрепить нашу работу и нашу идентичность в том, к чему мы стремимся (к созданию метавселенной — ред.). Сегодня нас воспринимают как компанию по созданию социальных сетей, но в нашей ДНК заложено, что мы создаем технологии для объединения людей, и метавселенная — это следующий рубеж", — добавил Марк Цукерберг.

Метавселенная (метаверс) — термин, который используется для описания концепции будущей итерации (повторения) Интернета, состоящей из постоянных общих трехмерных виртуальных пространств, связанных в воспринимаемую виртуальную вселенную.

[ + – ] Facebook сменил название на Meta

Ранее СМИ писали, что Марк Цукерберг хочет удивить общество новым названием для Facebook. По словам журналистов, руководство планировало разделение компании и социальной сети, а вопрос о проведении ребрендинга обсуждался на протяжении двух месяцев.

Также Фокус предупреждал, что Марк Цукерберг переименует Facebook в конце октября.