Разработчик NSO Group уйдет с молотка из-за скандала вокруг шпионского ПО Pegasus, - СМИ

Эксперты считают, что компания не сможет расплатиться с кредитами после ограничений со стороны США. Некоторые инвестфонды готовы вложиться в проект Pegasus, чтобы использовать наработки для оказания услуг в области киберзащиты.

Руководство компании NSO Group, разработавшей программное обеспечение для слежки Pegasus, задумалось о продаже бизнеса. Подробности сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

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В ближайшее время топ-менеджеры могут закрыть подразделение по разработке Pegasus, либо полностью избавиться от компании, которая оказалась под угрозой дефолта из-за долгов. Недавно руководители проконсультировались с несколькими инвестиционными фондами касательно принятия мер для исправления финансовой ситуации, включая рефинансирование или прямую продажу. NSO Group привлекла советников из Moelis & Co., а кредиторы — юристов Willkie Farr & Gallagher.

Потенциально будущими владельцами могут стать два инвестфонда из США, которые обсуждали получение прав на компанию и закрытие департамента Pegasus. По данным одного из источников, фонды планируют вложить в NSO Group около $200 млн, чтобы использовать наработки Pegasus для оказания высококачественных услуг по киберзащите или создания новой технологии для дронов.

Программное обеспечение Pegasus, предназначенное для слежки за преступниками и террористами при помощи смартфонов, в 2021 году оказалось в эпицентре скандала о нарушении конфиденциальности — под "прицелом" оказались многие политические деятели, журналисты, диссиденты, правозащитники и общественные деятели. Выяснилось, что шпионский софт использовали для взлома телефонов минимум девяти сотрудников Государственного департамента США, а также первых лиц разных государств, среди которых — президент Франции.

Как заявила NSO Group, программу продавали государственным органам, а после расследования инцидента журналистами и правозащитниками, компания разорвала контракты с клиентами, злоупотреблявшими Pegasus. Несмотря на это, министерство торговли США внесло израильского разработчика в "черный список". Корпорация Apple Inc. подала на NSO в суд и потребовала, чтобы фирма перестала использовать ее продукты и услуги.

Как сообщает Blommberg, на фоне различных ограничений долг NSO Group вырос до $450 млн, хотя еще два года назад компанию считали очень прибыльной и оценивали в $1 млрд. Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service в ноябре отметило, что создатели Pegasus рискуют не выполнить свои долговые обещания. В частности, в 2019 году NSO получила кредит номинальной стоимостью более $300 млн, а в ноябре 2021 года его перепродавали по рекордно низкой цене — 70 центов за доллар. Согласно источникам, долг котировался на уровне 50 центов за доллар.

Отказ NSO от Pegasus, одного из самых популярных продуктов, может привести к потере значительной части прибыли и снизить ее рыночную стоимость. По словам одного из источников, в этом году компания ожидает достичь продаж в размере $230 млн, а это на 8% меньше, чем в 2018 году.

Ранее писали, как государства взламывают смартфоны граждан при помощи программы Pegasus. Исследователи из 17 СМИ установили 50 тысяч потенциальных жертв и возможности ПО. Помимо определения геолокации, Pegasus позволяет читать сообщения в электронной почте или мессенджерах, прослушивать звонки, смотреть фото, включать камеру и микрофон.

Позже стало известно, как не стать жертвой шпионского ПО Pegasus. Он находит "уязвимости нулевого дня", поэтому под угрозой взлома находятся устройства под управлением операционных систем Android, iOS, Windows, macOS и Linux.