Розробник NSO Group піде з молотка через скандал навколо шпигунського ПЗ Pegasus, — ЗМІ

Експерти вважають, що компанія не зможе розплатитися з кредитами після обмежень із боку США. Деякі інвестфонди готові вкластися в проект Pegasus, щоб використати напрацювання для надання послуг у галузі кіберзахисту.

Керівництво компанії NSO Group, яка розробила програмне забезпечення для стеження Pegasus, задумалося про продаж бізнесу. Подробиці повідомляє агентство Bloomberg, посилаючись на обізнані джерела.

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Найближчим часом топменеджери можуть закрити підрозділ із розробки Pegasus або повністю позбавитися компанії, яка опинилася під загрозою дефолту через борги. Нещодавно керівники проконсультувалися з кількома інвестиційними фондами щодо вжиття заходів для виправлення фінансової ситуації, включаючи рефінансування чи прямий продаж. NSO Group залучила радників із Moelis & Co., а кредитори – юристів Willkie Farr & Gallagher.

Потенційно майбутніми власниками можуть стати два інвестфонди зі США, які обговорювали отримання прав на компанію та закриття департаменту Pegasus. За даними одного з джерел, фонди планують вкласти в NSO Group близько $200 млн, щоб використати напрацювання Pegasus для надання високоякісних послуг із кіберзахисту або створення нової технології для дронів.

Програмне забезпечення Pegasus, призначене для стеження за злочинцями та терористами за допомогою смартфонів, у 2021 році опинилося в епіцентрі скандалу про порушення конфіденційності — під "прицілом" опинилися багато політичних діячів, журналістів, дисидентів, правозахисників і громадських діячів. З'ясувалося, що шпигунський софт використали для зламування телефонів щонайменше дев'ятьох співробітників Державного департаменту США, а також перших осіб різних держав, серед яких — президент Франції.

Як заявила NSO Group, програму продавали державним органам, а після розслідування інциденту журналістами та правозахисниками компанія розірвала контракти з клієнтами, які зловживали Pegasus. Незважаючи на це, міністерство торгівлі США внесло ізраїльського розробника до "чорного списку". Корпорація Apple Inc. подала на NSO до суду та зажадала, щоб фірма перестала використовувати її продукти та послуги.

Як повідомляє Blommberg, на тлі різних обмежень борг NSO Group виріс до $450 млн, хоча ще два роки тому компанію вважали дуже прибутковою та оцінювали в $1 млрд. Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service у листопаді відзначило, що творці Pegasus ризикують не виконати свої боргові обіцянки. Зокрема, у 2019 році NSO отримала кредит номінальною вартістю понад $300 млн, а в листопаді 2021 року його перепродували за рекордно низькою ціною – 70 центів за долар. Згідно з джерелами, борг котувався на рівні 50 центів за долар.

Відмова NSO від Pegasus, одного з найпопулярніших продуктів, може призвести до втрати значної частини прибутку та знизити її ринкову вартість. За словами одного з джерел, цього року компанія очікує досягти продажів у розмірі $230 млн, а це на 8% менше, ніж у 2018 році.

Раніше писали, як держави зламують смартфони громадян за допомогою програми Pegasus. Дослідники з 17 ЗМІ встановили 50 тисяч потенційних жертв ПЗ. Крім визначення геолокації, Pegasus дозволяє читати повідомлення в електронній пошті чи месенджерах, прослуховувати дзвінки, дивитися фото, включати камеру та мікрофон.

Пізніше стало відомо, як не стати жертвою шпигунського ПЗ Pegasus. Він знаходить "вразливість нульового дня", тому під загрозою злому перебувають пристрої під керуванням операційних систем Android, iOS, Windows, macOS і Linux.