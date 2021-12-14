Nike будет выпускать виртуальные кроссовки специально для жителей метавселенной

VR-кроссовки продаются в виде NFT. В основе такого виртуального продукта — технологии блокчейн и дополненной реальности.

Nike приобрела стартап RTFKT Studios, который делает виртуальные кроссовки для юзеров метавселенных. Об этом сообщает официальный сайт спортивного бренда.

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В начале года RTFKT — в сотрудничестве с художником FEWOCiOUS — всего за 6 минут удалось продать 600 пар обычных кроссовок. А все потому, что в комплекте шли еще и виртуальные пары. Компания смогла заработать $3,1 млн.

Nike не раскрывает, во сколько обошлось это поглощение, но "молния" логотипа RTFKT уже значится рядом с известными торговыми марками, которые находятся в собственности Nike: Jordan и Converse.

Представители Nike пишут на своем сайте, что инновационный бренд использует новейшие игровые движки, технологию NFT, аутентификацию посредством блокчейн и дополненной реальности, чтобы создавать "единственные в своем роде виртуальные продукты".

"Мы здесь, чтобы ускорить приближение нашего цифрового будущего", — заявляют основатели RTFKT.

Модели кроссовок пока продаются как NFT.

Ранее Фокус сообщал, что компания-разработчик шпионского ПО Pegasus будет продана. Аналитики допускают, что компании будет сложно расплатиться с кредиторами после ограничений, наложенных властями США. Ряд инвестфондов же готов инвестировать в Pegasus.