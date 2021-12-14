Nike випускатиме віртуальні кросівки спеціально для мешканців метавсесвіту

VR-кросівки продаються у вигляді NFT. В основі такого віртуального продукту – технології блокчейн та доповненої реальності.

Nike отримала стартап RTFKT Studios, який створює віртуальні кросівки для користувачів метавсесвітів. Про це повідомляє офіційний сайт спортивного бренду.

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На початку року RTFKT – у співпраці з художником FEWOCiOUS – усього за 6 хвилин вдалося продати 600 пар звичайних кросівок. А все тому, що в комплекті йшли ще й віртуальні пари. Компанія змогла заробити $3,1 млн.

Nike не розкриває, скільки обійшлося це поглинання, але "блискавка" логотипу RTFKT вже значиться поряд з відомими торговими марками, які перебувають у власності Nike: Jordan і Converse.

Представники Nike пишуть на своєму сайті, що інноваційний бренд використовує новітні ігрові двигуни, технологію NFT, автентифікацію за допомогою блокчейн та доповненої реальності, щоб створювати "єдині у своєму роді віртуальні продукти".

"Ми тут, щоб прискорити наближення нашого цифрового майбутнього", — заявляють фундатори RTFKT.

Моделі кросівок поки що продаються як NFT.

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