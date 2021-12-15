За 12 лет майнеры успели добыть 90% биткоинов: что будет дальше с криптовалютой

Майнинг продлится до 2140 года, но получать награду будет все сложнее. При этом стоимость BTC может вырасти до $500 тыс. за монету.

На сегодняшний день добыто 90% от максимального количества биткоинов, однако процесс может длиться еще более сотни лет. Об этом стало известно изданию Business Insider.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По данным Blockchain, с момента запуска блокчейна, который состоялся 12 лет назад, сгенерировано 18,9 млн из 21 млн биткоинов, доступных для открытого рынка. Сервис Coindesk уверяет, что оставшиеся 10% будут добыты не ранее февраля 2140 года, учитывая мощность сети и будущие халвинги. Халвинг (от английского half — половина) предусматривает сокращение количества новых BTC, которые поступают в обращение, вдвое. Такой процесс происходит примерно каждые четыре года — халвинг приходится на каждый 210-тысячный блок, — ред.), чтобы усложнять майнинг криптовалюты и сохранять ее ценность.

Первые участники блокчейна получали по 50 биткоинов за каждый добытый блок, после халвинга в 2012 году количество сократилось до 25 BTС, через четыре года — до 12,5. С мая 2020 года майнеры получают 6,25 биткоина за блок, но в 2024 году добыча снизится еще в два раза — до 3,125 BTC.

Еще один важный показатель — сложность добычи криптовалюты. Она определяет объем вычислительной мощности, необходимый для обработки одного блока в сети. Сложность добычи биткоина меняется каждые 2016 блоков или каждые две недели, чтобы сохранять одинаковое время нахождения новых блоков — около 10 минут.

По расчетам аналитической фирмы Chainalysis, маловероятно, что на открытом рынке хоть когда-нибудь окажутся все 21 миллион BTC, ведь около 20% токенов (3,7 млн) по разным причинам "потерялись", и их невозможно восстановить. Нулевая активность некоторых криптокошельков свидетельствует о том, что их владельцы потеряли ключи доступа, либо умерли. Еще один миллион биткойнов по-прежнему находится у создателя крипты Сатоши Накамото.

"Дефицит Биткойна — один из его самых привлекательных аспектов в качестве инвестиций для многих людей, учреждений и правительств. Я думаю, что дефицит биткоина вызовет шок на рынке, и в ближайшие 10 лет криптовалюта обгонит золото, капитализация которого составляет около $10 трлн", — прокомментировал аналитик брокерской компании GlobalBlock в интервью The Independent.

Если прогноз сбудется, то стоимость первой криптовалюты вырастет до $500 тыс. за штуку, хотя пока ситуация не такая уж радужная. Накануне курс BTC cнизился на 5,8% до уровня чуть ниже $48 тыс., а на прошлой неделе обрушился еще на 27%. Как подчеркивает Business Insider, некоторые инвесторы считают причиной падения именно технические показатели. Впрочем, некоторые крипто-быки все еще ожидают роста биткоина, как ценного средства защиты от инфляции.

Ранее писали о том, какой альткоин может стать новым королем криптовалют вместо биткоина, который теряет долю рынка. За три недели доля BTC сократилась с 46% до 38%, однако его курс все еще определяет стоимость других токенов.