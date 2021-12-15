За 12 років майнери встигли видобути 90% біткоїнів: що буде далі з криптовалютою

Майнінг триватиме до 2140 року, але отримувати нагороду буде дедалі складніше. При цьому вартість BTC може зрости до 500 тисяч доларів за монету.

На сьогодні видобуто 90% від максимальної кількості біткоїнів, проте процес може тривати ще понад сотню років. Про це стало відомо виданню Business Insider.

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За даними Blockchain, із моменту запуску блокчейну, який відбувся 12 років тому, згенеровано 18,9 млн із 21 млн біткоїнів, доступних для відкритого ринку. Сервіс Coindesk запевняє, що 10%, що залишилися, будуть видобуті не раніше лютого 2140 року, враховуючи потужність мережі та майбутні халвінги. Халвінг (від англійського half — половина) передбачає скорочення кількості нових BTC, які надходять до обігу, удвічі. Такий процес відбувається приблизно кожні чотири роки — халвінг припадає на кожен 210-тисячний блок, — ред.), щоб ускладнювати майнінг криптовалюти та зберігати її цінність.

Перші учасники блокчейну отримували по 50 біткоїнів за кожен здобутий блок, після халвінгу у 2012 році кількість скоротилася до 25 BTС, через чотири роки — до 12,5. Із травня 2020 року майнери отримують 6,25 біткоїна за блок, але у 2024 році видобуток знизиться ще вдвічі — до 3,125 BTC.

Ще один важливий показник – складність видобутку криптовалюти. Вона визначає обсяг обчислювальної потужності, необхідний обробки одного блоку в мережі. Складність видобутку біткоїну змінюється кожні 2016 блоків або кожні два тижні, щоб зберігати однаковий час знаходження нових блоків – близько 10 хвилин.

За розрахунками аналітичної фірми Chainalysis, малоймовірно, що на відкритому ринку хоч колись виявляться всі 21 мільйон BTC, адже близько 20% токенів (3,7 млн) із різних причин "загубилися", і їх неможливо відновити. Нульова активність деяких криптогаманців свідчить про те, що їхні власники втратили ключі доступу або померли. Ще один мільйон біткоїнів, як і раніше, перебуває у творця крипти Сатоші Накамото.

"Дефіцит біткоїна — один із його найпривабливіших аспектів як інвестиції для багатьох людей, установ і урядів. Я думаю, що дефіцит біткоїна викличе шок на ринку, і в найближчі 10 років криптовалюта обжене золото, капіталізація якого становить близько $10 трлн", — прокоментував аналітик брокерської компанії GlobalBlock в інтерв'ю The Independent.

Якщо прогноз справдиться, то вартість першої криптовалюти зросте до $500 тис. за штуку, хоча поки що ситуація не така вже й райдужна. Напередодні курс BTC знизився на 5,8% до рівня трохи нижче за $48 тис., а минулого тижня обрушився ще на 27%. Як наголошує Business Insider, деякі інвестори вважають причиною падіння саме технічні показники. Утім, деякі крипто-бики все ще очікують на зростання біткоїна, як цінного засобу захисту від інфляції.

Раніше писали про те, який альткоїн може стати новим королем криптовалют замість біткоїна, який втрачає частку ринку. За три тижні частка BTC скоротилася з 46% до 38%, проте його курс усе ще визначає вартість інших токенів.