Без интимных фото: британские политики хотят урегулировать "шокирующее поведение" в соцсетях

BigTech-компании обязаны пресекать рассылку изображений гениталий и оперативно удалять их, иначе их ждет уголовная ответственность. Так считают британские парламентарии.

Власти Великобритании хотя ввести уголовное наказание для крупных технологических компаний, если они не будут защищать пользователей от нежелательных интимных фотографий. Об этом пишет Business Insider.

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На днях британские парламентарии опубликовал рекомендации по законопроекту о безопасности в Интернете (Online Safety Bill), который впервые опубликовали в мае 2021 года. Политики хотят урегулировать шокирующее поведение на онлайн-платформах, а также изучить действия BigTech-компаний, список которых возглавляют Alphabet, Amazon, Apple, Meta (бывшая Facebook) и Microsoft.

В частности, предлагают признать сексуальным преступлением отправку изображений гениталий без разрешения получателя — так называемое "кибер-подмигивание" (cyber flashing). Как подчеркнули законодатели, от таких действий в основном страдают женщины и девочки. По мнению политиков, платформы обязаны бороться с поведением, которое наносит вред пользователям Интернета, и быстро удалять нежелательные обнаженные изображения. Для этого необходимо на законодательном уровне утвердить минимальные стандарты безопасности.

В ноябре экс-министр культуры Великобритании, а ныне секретарь по цифровым технологиям, Надин Доррис заявила, что в законопроект включат меры против фотографий интимного характера включат и уголовное преследование технологических платформ, если они не смогут как следует обезопасить пользователей от этого. Недавно Надин Дорис предложила всем компаниям внедрить должность "контролера безопасности", который будет отвечать по закону в случае систематических нарушений.

Пока в документе не указано, когда разработчики обязаны приступить к удалению рассылок интим-фото и насколько суровыми будут санкции за невыполнение требований. По данным BBC, закон о безопасности в Интернете будет впервые рассмотрен британском парламентом в начале 2022 года. Изначально законодатели рассматривали льготный период длиной в два года, но теперь его сократили до 3-6 месяцев.

"То, что незаконно в оффлайне, должно регулироваться онлайн. Слишком долго техно-компании избегали наказания за то, что допускали беззаконие. Эпоха саморегулирования крупных технологических компаний подошла к концу", — заявил политик Дэмиен Коллинз.

Ранее Meta запустила сервис, который помогает удалять интимные фото из Интернета. Пользователям предложили загружать свои изображения, чтобы алгоритмы искали их в социальных сетях. По словам разработчиков, кадры хэшируются и не выгружаются с устройства владельца, что обеспечивает полную конфиденциальность.

Писали также, что Федеральная комиссия по торговле США проверит Facebook на предмет нарушения законов. Поводом для расследования стали внутренняя документация корпорации Meta, которую обнародовала бывшая сотрудница Фрэнсис Хоген.