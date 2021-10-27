Федеральная торговая комиссия США всерьез возьмется за Facebook, - WSJ

Регулятор изучит внутренние документы компании на предмет нарушения законодательства США.

Внутренними документами Facebook, которые придала огласке бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хоген, заинтересовалась Федеральная торговая комиссия США (ФТК). Регулятор изучит их предмет нарушений американского законодательства, пишет The Wall Street Journal.

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Комиссия является ключевым государственным регулятором бизнеса в Интернете и следит за добросовестностью конкуренции.

Так, ФТК проверит соглашение 2019 года об урегулировании претензий со стороны государственного органа в связи с проблемами, касавшимися конфиденциальности персональных данных пользователей. Компания тогда выплатила рекордные $5 млрд в качестве штрафа, сообщает СМИ.

Обнародованные внутренние документы соцсети показывают, что ее алгоритмы способствовали разжиганию ненависти, распространению фейков, а приложение Instagram, принадлежащее компании, оказывало негативное влияние на психику пользователей, в особенности девочек-подростков, пишет газета. Из-за этого в комиссию поступило обращение от американских конгрессменов и правозащитников с призывом дать свою оценку действиям Facebook и выяснить, вводила ли компания в заблуждение пользователей и правительство.

Сенатор-демократ от Коннектикута Ричард Блюментал сообщил, что ФТК проверяет, не скрыла ли компания информацию от регулятора из своих внутренних исследований. Бывший глава федеральной комиссии Уильям Ковачич считает, что власти, скорее всего, также изучают, была ли Facebook юридически обязана предупреждать пользователей о возможных рисках, выявленных во время внутренних исследований. По его мнению, это обстоятельство может классифицироваться как недобросовестная конкуренция.

По словам источника газеты, ФТК поддерживает контакты с представителями бывшей сотрудницы Facebook Фрэнсис Хоген, передавшей СМИ и властям внутренние документы платформы. На данный момент комиссию возглавляет Лина Хан, убежденный критик крупных технологических корпораций, отмечает The Wall Street Journal.

В соцсети комментируют, что представленные Хоген документы создают искаженную картину ситуации, а компания якобы вкладывала значительные ресурсы для поддержания безопасности платформы.

Как сообщалось, журналисты издания The Verge частично опубликовали материалы из документов, разоблачающих тайны закулисной деятельности Facebook.

Также ранее мы публиковали выдержки из официального поста Марка Цукерберга, в котором он практически обвиняет СМИ в скоординированной информационной атаке на его компанию.