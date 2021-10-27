Федеральна торгова комісія США всерйоз візьметься за Facebook, — WSJ

Регулятор вивчить внутрішні документи компанії щодо порушення законодавства США.

Внутрішніми документами Facebook, які оприлюднила колишня співробітниця компанії Френсіс Хоген, зацікавилася Федеральна торгова комісія США (ФТК). Регулятор вивчить їх на предмет порушень американського законодавства, пише The Wall Street Journal.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

Комісія є ключовим державним регулятором бізнесу в інтернеті та стежить за сумлінністю конкуренції.

Так, ФТК перевірить угоду 2019 року про врегулювання претензій з боку державного органу через проблеми, що стосувалися конфіденційності персональних даних користувачів. Компанія тоді виплатила рекордні $5 млрд як штраф, повідомляє ЗМІ.

Оприлюднені внутрішні документи соцмережі показують, що її алгоритми сприяли розпалюванню ненависті, поширенню фейків, а додаток Instagram, що належить компанії, негативно впливав на психіку користувачів, особливо дівчаток-підлітків, пише газета. Через це до комісії надійшло звернення від американських конгресменів і правозахисників із закликом дати свою оцінку діям Facebook і з'ясувати, чи вводила компанія в оману користувачів та уряд.

Сенатор-демократ від Коннектикуту Річард Блюментал повідомив, що ФТК перевіряє, чи компанія не приховала інформацію від регулятора зі своїх внутрішніх досліджень. Колишній голова федеральної комісії Вільям Ковачич вважає, що влада, швидше за все, також вивчає, чи була Facebook юридично зобов'язана попереджати користувачів про можливі ризики, зафіксовані під час внутрішніх досліджень. На його думку, ця обставина може класифікуватись як недобросовісна конкуренція.

За словами джерела газети, ФТК підтримує контакти з представниками колишньої співробітниці Facebook Френсіс Хоген, яка передала ЗМІ та владі внутрішні документи платформи. Наразі комісію очолює Ліна Хан, переконана критикиня великих технологічних корпорацій, зазначає The Wall Street Journal.

У соцмережі коментують, що представлені Хоген документи створюють перекручену картину ситуації, а компанія нібито вкладала значні ресурси для безпеки платформи.

Як повідомлялося, журналісти видання The Verge частково опублікували матеріали з документів, які викривають таємниці закулісної діяльності Facebook.

Також раніше ми публікували витяги з офіційного допису Марка Цукерберга, в якому він практично звинувачує ЗМІ у скоординованій інформаційній атаці на його компанію.