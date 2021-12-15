Без інтимних фото: політики хочуть врегулювати "шокуючу поведінку" в соцмережах

BigTech-компанії повинні припиняти розсилку зображень геніталій і оперативно видаляти їх, інакше на них чекає кримінальна відповідальність. Так вважають британські парламентарі.

Влада Великобританії хоча ввести кримінальне покарання для великих технологічних компаній, якщо вони не захищатимуть користувачів від небажаних інтимних фотографій. Про це пише Business Insider.

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Днями британські парламентарі опублікували рекомендації щодо законопроекту про безпеку в інтернеті (Online Safety Bill), який уперше опублікували в травні 2021 року. Політики хочуть урегулювати шокуючу поведінку на онлайн-платформах, а також вивчити дії BigTech-компаній, список яких очолюють Alphabet, Amazon, Apple, Meta (колишня Facebook) і Microsoft.

Зокрема, пропонують визнати сексуальним злочином відправлення зображень геніталій без дозволу одержувача — так зване "кібер-підморгування" (cyber flashing). Як підкреслили законодавці, від таких дій здебільшого страждають жінки та дівчатка. На думку політиків, платформи повинні боротися з поведінкою, що завдає шкоди користувачам інтернету, і швидко видаляти небажані оголені зображення. Для цього необхідно затвердити на законодавчому рівні мінімальні стандарти безпеки.

У листопаді ексміністерка культури Великобританії, а нині секретарка з цифрових технологій, Надін Дорріс заявила, що до законопроєкту включатимуть заходи проти фотографій інтимного характеру та кримінальне переслідування технологічних платформ, якщо вони не зможуть як слід убезпечити користувачів від цього. Нещодавно Надін Доріс запропонувала всім компаніям запровадити посаду "контролера безпеки", який відповідатиме за законом у разі систематичних порушень.

Поки що в документі не зазначено, коли розробники зобов'язані розпочати видалення розсилок інтим-фото та наскільки суворими будуть санкції за невиконання вимог. За даними ВВС, закон про безпеку в інтернеті буде вперше розглянутий британським парламентом на початку 2022 року. Спочатку законодавці розглядали пільговий період завдовжки два роки, але тепер його скоротили до 3-6 місяців.

"Те, що незаконно офлайн, має регулюватися онлайн. Занадто довго технокомпанії уникали покарання за те, що допускали беззаконня. Епоха саморегулювання великих технологічних компаній добігла кінця", — заявив політик Демієн Коллінз.

Раніше Meta запустила сервіс, який допомагає видаляти інтимні фото з інтернету. Користувачам запропонували завантажувати свої зображення, щоб алгоритми шукали їх у соціальних мережах. За словами розробників, кадри хешуються та не вивантажуються з пристрою власника, що забезпечує повну конфіденційність.

Писали також, що Федеральна комісія з торгівлі США перевірить Facebook щодо порушення законів. Приводом до розслідування стали внутрішня документація корпорації Meta, яку оприлюднила колишня співробітниця Френсіс Хоген.