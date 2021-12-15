У Ethereum появился конкурент: аналитик прогнозирует рост "скромного" альткоина

Эксперт считает, что в 2022 году AVAX сможет значительно подорожать и принести немалый доход холдерам и трейдерам.

Михаэль ван де Поппе, занимающийся трейдингом и анализом крипторынка, считает, что альткоин, созданный на блокчейне Avalanche, имеет все шансы обойти лидера среди альткоинов этого года — "эфир". Об этом он рассказал на своем YouTube-канале, пишет РБК.

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По мнению ван де Поппе, AVAX в 2022 году может подорожать в 4 раза. Если то действительно произойдет, то токену придется конкурировать с Ethereum. Последнему, кстати, аналитики пророчат "трон короля" криптовалют в наступающем году. И все же аналитик настаивает на том, что позиции "эфира" непрочны, ведь AVAX продемонстрировал рост курса на 120% (стоимость составляла $144) в ноябре 2021 года, и сейчас он находится в так называемой "фазе коррекции" — его цена снизилась до $81.

"Данные CoinGecko свидетельствуют о том, что капитализация альткоина — $19,7 млрд", — сообщает СМИ.

Аналитик предупреждает, что "авакс" может упасть до $75 и даже до $55 за токен, но после восстановится и рванет до рекордных $370. То есть рост составит примерно 350% с текущих позиций, считает Михаэль. По его мнению, в следующем году крипту ждет новый всплеск, и нынешняя коррекция — это что-то вроде низкого старта перед большим прыжком.

Что известно об AVAX и Avalanche

Avalanche — это блокчейн-платформа смарт-контрактов. Она была создана профессором Корнеллского университета Эмином Гюном Сирером для того, чтобы упростить управление криптоактивами, а также сделать операции по их переводу, размещению и обмену простыми и беспрепятственными. На текущий момент система обеспечивает более 4 тыс. транзакций в секунду.

AVAX является "родным" токеном Avalanche, работающим на PoS-алгоритме (proof-of-stake). Как известно, благодаря PoS-системе, майнинг криптовалюты не столь энергозатретен, как при работе алгоритма proof-of-work, а пропускная способность всего проекта — намного выше, чем при PoW.

Количество монет ограничено. Всего их будет выпущено 720 млн, а на данный момент на рынке доступны более 230 млн токенов.

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