В Ethereum з'явився конкурент: аналітик прогнозує зростання "скромного" альткоїну

Експерт вважає, що у 2022 році AVAX зможе значно подорожчати та принести чималий дохід холдерам і трейдерам.

Міхаель ван де Поппе, який займається трейдингом і аналізом крипторинку, вважає, що альткоїн, створений на блокчейні Avalanche, має всі шанси оминути лідера серед альткоїнів цього року — "ефір". Про це він розповів на своєму YouTube-каналі, пише РБК.

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На думку ван де Поппе, AVAX у 2022 може подорожчати в 4 рази. Якщо це справді відбудеться, то токену доведеться конкурувати з Ethereum. Останньому, до речі, аналітики пророкують "трон короля" криптовалют у наступному році. І все ж аналітик наполягає на тому, що позиції "ефіру" неміцні, адже AVAX продемонстрував зростання курсу на 120% (вартість становила $144) у листопаді 2021 року, і зараз він перебуває в так званій "фазі корекції" — його ціна знизилася до $81.

"Дані CoinGecko свідчать про те, що капіталізація альткоїну — $19,7 млрд", — повідомляє ЗМІ.

Аналітик попереджає, що "авакс" може впасти до $75 і навіть до $55 за токен, але після цього відновиться та вирветься до рекордних $370. Тобто зростання становитиме приблизно 350% із поточних позицій, вважає Міхаель. На його думку, наступного року на крипту чекає новий сплеск, і нинішня корекція — це щось подібне до низького старту перед великим стрибком.

Що відомо про AVAX і Avalanche

Avalanche – це блокчейн-платформа смарт-контрактів. Вона була створена професором Корнелльського університету Еміном Гюном Сірером для того, щоб спростити управління криптоактивами, а також зробити операції з їхнього перекладу, розміщення й обміну простими та безперешкодними. Наразі система забезпечує понад 4 тис. транзакцій на секунду.

AVAX є "рідним" токеном Avalanche, який працює на PoS-алгоритмі (proof-of-stake). Як відомо, завдяки PoS-системі майнінг криптовалюти не настільки енергозатратний, як при роботі алгоритму proof-of-work, а пропускна спроможність усього проекту — набагато вища, ніж при PoW.

Кількість монет обмежена. Усього їх буде випущено 720 млн, а наразі на ринку доступні понад 230 млн токенів.

Раніше ми повідомляли про те, що біткоїн стрімко втрачає свої позиції на ринку. Експерти прогнозують "захід ери BTC", адже є конкуренти, здатні перехопити пальму першості.