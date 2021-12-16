"Верните деньги". Сбой криптобиржи Coinbase сделал инвесторов миллиардерами, но ненадолго

Баланс пользователей мгновенно вырос в тысячи раз, хотя фактически оставался на прежнем уровне.

В системе криптовалютной биржи Coinbase произошел масштабный сбой, который позволил многим инвесторам почувствовать себя миллиардерами. Об этом пишет портал Mashable.

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Из-за ошибки в отображении баланса у ряда пользователей сайта Coinbase.com и виртуального кошелька Coinbase Wallet (точное количество не разглашается) было указано неправильное количество криптовалюты на счету либо же ее стоимость оказалась сильно завышена. Некоторые инвесторы обнаружили на своем кошельке десятки миллионов долларов, которые в итоге оказались ненастоящими.

Вскоре представители Coinbase сообщили в Twitter, что решили проблему до того, как она повлияла на торговлю криптовалютами. Они извинились за возникшую путаницу с ценами, сейчас они отображаются правильно. Пресс-служба не раскрыла причину возникшего сбоя.

Одни владельцы криптокошельков опубликовали в Twitter скриншоты, на которых указаны огромные суммы, другие показали графики изменения баланса с огромным скачком. Авторы возмутились такой ошибкой со стороны Coinbase, которая заставила их пережить сильные эмоции. Некоторые в шутку потребовали биржу вернуть им "потерянные" средства.

Как пишет Mashable, сама по себе вероятность резкого подорожания криптовалют не исключена. К примеру в октябре токен Shiba Inu подорожал в 60 тыс. раз. Не удивительно, что многие криптоинвесторы всерьез обрадовались неожиданному скачку курса и приняли ситуацию близко к сердцу, когда их надежды не оправдались.

"На секунду я подумал, что стал миллиардером", — поделился один из пользователей.

Ранее аналитик назвал самые перспективные криптовалюты 2022 года. По мнению трейдера Николаса Мертена, в 2022 году очень популярными станут токены, которые будут использоваться или создаваться в метавселенных. Такие криптовалюты смогут составить хорошую конкуренцию биткоину или "эфиру".

Писали также, что майнеры уже успели добыть 90% всех биткоинов, однако оставшихся 10% хватит до 2140 года. К тому времени в блокчейне состоится несколько халвингов, а сложность майнинга значительно увеличится. По прогнозам аналитиков, в итоге стоимость биткоина может достигнуть $500 тыс.