"Поверніть гроші". Збій криптобіржі Coinbase зробив інвесторів мільярдерами, але ненадовго

Баланс користувачів миттєво виріс у тисячі разів, хоча фактично залишався на колишньому рівні.

У системі криптовалютної біржі Coinbase стався масштабний збій, що дозволило багатьом інвесторам відчути себе мільярдерами. Про це пише портал Mashable.

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Через помилку у відображенні балансу в низки користувачів сайту Coinbase.com та віртуального гаманця Coinbase Wallet (точна кількість не розголошується) було вказано неправильну кількість криптовалюти на рахунку або її вартість виявилася сильно завищена. Деякі інвестори виявили на своєму гаманці десятки мільйонів доларів, які виявилися несправжніми.

Незабаром представники Coinbase повідомили у Twitter, що вирішили проблему до того, як вона вплинула на торгівлю криптовалютами. Вони вибачилися за плутанину з цінами, зараз вони відображаються правильно. Пресслужба не розкрила причини збою.

Одні власники криптогаманців опублікували у Twitter скріншоти, на яких вказано величезні суми, інші показали графіки зміни балансу з величезним стрибком. Автори обурилися такою помилкою з боку Coinbase, яка змусила їх пережити сильні емоції. Деякі жартома зажадали біржу повернути їм "втрачені" кошти.

Як пише Mashable, сама по собі можливість різкого подорожчання криптовалют не виключена. Наприклад, у жовтні токен Shiba Inu подорожчав у 60 тис. разів. Не дивно, що багато криптоінвесторов серйозно зраділи несподіваному стрибку курсу та прийняли ситуацію близько до серця, коли їхні надії не виправдалися.

"На секунду я подумав, що став мільярдером", — поділився один із користувачів.

Раніше аналітик назвав найперспективніші криптовалюти 2022 року. На думку трейдера Ніколаса Мертена, у 2022 році дуже популярними стануть токени, які використовуватимуться або створюватимуться в метавсесвітах. Такі криптовалюти зможуть скласти хорошу конкуренцію біткоїну або "ефіру".

Писали також, що майнери вже встигли видобути 90% усіх біткоїнів, проте 10%, що залишилися, вистачить до 2140 року. На той час у блокчейні відбудеться кілька халвінгів, а складність майнінгу значно збільшиться. За прогнозами аналітиків, у результаті вартість біткоїну може досягти $500 тис.