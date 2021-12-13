Краще за Ethereum: аналітик назвав найперспективніші криптоактиви у 2022 році

Прислухаючись до рекомендацій експертів ринку, пам'ятайте, що криптовалюта дуже нестабільна, а тому не виключена можливість зазнати збитків.

Аналітик, трейдер і блогер Ніколас Мертен на своєму YouTube-каналі записав ролик із прогнозами на 2022 рік. Він назвав кілька альткоїнів, які можуть "злетіти", і Ethereum серед них немає, повідомляє РБК.

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Мартен упевнений, що у 2022 році у фаворі в трейдерів і холдерів будуть криптовалюти, створені (або використовувані) для метавсесвітів. Щоб не бути голослівним, Ніколас пропонує користувачам звертати увагу на так званий індекс метавсесвіту (Metaverse Index, MVI) та відслідковувати його показники. Протягом кількох місяців індекс демонструє дохідність вище, ніж Ethereum.

За словами трейдера, якщо інвестувати в MVI, то можна охопити весь цей сектор, і це ефективніше, ніж вибирати щось одне, — Mana, SandBox, Axie. За даними CoinGecko, на момент написання новини MVI має курс $234, при цьому його капіталізація — $47 млн. Зазначимо також, що за останній квартал MVI зріс на 170%.

"Метавсесвіти стрімко розвиваються, і проєкти, створені для них, будуть не менш ефективними, ніж Ethereum", — зазначив аналітик.

[ + – ] Графік ціни MVI

Також Ніколас Мертен назвав ще два перспективні сектори — децентралізовані фінанси (DeFi) і невзаємозамінні токени (NFT). Він повідомив, що незважаючи на втрату позицій DeFi в першому півріччі, в останні 2 місяці індекс буквально "рве" ринок і набирає обертів. Тенденція зростання, за словами аналітика, спостерігатиметься і на початку 2022 року. Що стосується NFT, то тут варто бути акуратними, тому що на сьогодні не існує "серйозних індексів NFT", тому інвестують або в базові протоколи, або безпосередньо в об'єкти, прив'язані до NFT. Як кажуть, вибір за вами.

Раніше ми повідомляли про те, як можна заробляти криптовалюту в метавсесвітах.