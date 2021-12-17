Руки прочь от аватара! Юзеры метавселенных жалуются на виртуальные домогательства

Разработчики перекладывают ответственность на юзеров-жертв, которые еще не научились пользоваться защитными функциями.

Пользователи сталкиваются с виртуальными домогательствами в метавселенных. Об этом стало известно порталу MIT Technology Review.

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Компания Meta запустила свою виртуальной вселенную Horizon Worlds, в которой могут одновременно собираться до 20 аватаров. 26 ноября одна из тестировщиц заявила в специальной группе Facebook о том, что другой незнакомый пользователь трогал ее виртуальное тело.

"Сексуальные домогательства — не шуточное дело в обычном Интернете, но виртуальная реальность добавляет делает их еще более интенсивными. Мало того, что меня лапали вчера вечером, там были и другие люди, которые поддерживали такое поведение", — поделилась она.

Представители компании Meta заявили, что пострадавшей девушке следовало использовать так называемую "безопасную зону" — одну из стандартных функций безопасности в Horizon Worlds. Данная функция создает защитное пространство вокруг аватара, в итоге никто не может взаимодействовать или разговаривать с ним. Чтобы снова общаться, создателю "безопасной зоны" необходимо ее отключить, подав специальный сигнал.

Пресс-секретарь компании Кристина Милан считает, что юзерам Horizon Worlds необходимо привыкнуть к использовании защитной функции. С этой целью интерфейс регулярно демонстрирует напоминания о наличии "безопасной зоны".

Вице-президент Horizon Вивек Шарма назвал инцидент с касаниями "абсолютно неудачным". В комментарии The Verge он заявил, что хочет сделать функцию защиты максимально простой и доступной.

Как пишет MIT Technology Review, это не первый случай домогательства в виртуальных вселенных. Один из инцидентов произошел еще в 2016 году в игре Quivr, где игрокам необходимо расстреливать зомби из луков. Джордан Беламир описала на сайте Medium свой травмирующий опыт, когда в ожидании новой атаки пользователь с ником BigBro442 протянул руку и принялся тереть виртуальную грудь и промежность ее аватара.

"Я закричала: "Стоп!". Это лишь раззадорило его", — рассказала Джордан. — "Так я была облапана в заснеженной крепости на глазах у мужа и зятя".

Сооснователи Quivr Аарон Стэнтон и Джонатана Шенкер извинились перед жертвой домогательств и выпустили обновление для игры, благодаря которому игроки получили возможность отталкивать надоедливых аватаров, сложив ладони буквой "V".

После публикации Джордан Беламир на форумах принялись обсуждать, можно ли считать случай в Quivr домогательством, если игрока не касались физически. Доцент Университета штата Огайо Джесси Фокс напомнила, что домогательства наносят не столько физический, сколько психологический вред, поэтому могут быть и словесными, и виртуальными. Как подчеркнула ученая, в метавселенной необходимо внедрить те же нормы поведения, что и в реальной жизни.

"Нам нужны сдерживающие меры. Это значит, нужно следить, чтобы пользователи, которые ведут себя аморально, были найдены и остановлены, либо заблокированы", — уверена Джесси Фокс.

Сотрудница Вашингтонского университета Кэтрин Кросс добавила, что в иммерсивной виртуальной реальности токсичное поведение также становится реальным для пользователя. Проблема заключается в том, что тестировщица Horizon Worlds не додумалась использовать "безопасную зону" в критический момент или не могла получить к ней доступ.

"Когда компании говорят о злоупотреблениях в Интернете, их решение заключается в том, чтобы переложить ответственность на пользователей и сказать: "Здесь мы даем вам возможность позаботиться о себе", — подчеркнула исследовательница.

По мнению экспертов, миру не хватает регулирующего органа, несущего прямую ответственность за безопасность пользователей. Пока его нет, метавселенная останется потенциально опасным и травмирующим местом.

В начале декабря Meta выпустила приложение Horizon Worlds для посещения метавселенной, но пока им могут пользоваться только жители США и Канады. Виртуальное пространство имеет мультяшную графику, а по функционалу напоминает платформы Rec Room, AltSpace VR и VRChat.