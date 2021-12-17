Руки геть від аватара! Користувачі метавсесвітів скаржаться на віртуальні домагання

Розробники перекладають відповідальність на користувачів-жертв, які ще не навчилися скористатися захисними функціями.

Користувачі стикаються з віртуальними домаганнями в метавсесвітах. Про це стало відомо порталу MIT Technology Review.

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Компанія Meta запустила свій віртуальний всесвіт Horizon Worlds, у якому можуть одночасно збиратися до 20 аватарів. 26 листопада одна з тестувальниць заявила в спеціальній групі Facebook про те, що інший незнайомий користувач чіпав її віртуальне тіло.

"Сексуальні домагання — не жартівлива справа у звичайному інтернеті, але віртуальна реальність додає робить їх ще інтенсивнішими. Мало того, що мене лапали вчора ввечері, там були й інші люди, які підтримували таку поведінку", — поділилася вона.

Представники компанії Meta заявили, що постраждалій дівчині слід використовувати так звану "безпечну зону" — одну зі стандартних функцій безпеки в Horizon Worlds. Ця функція створює захисний простір навколо аватара, у результаті ніхто не може взаємодіяти або спілкуватися з ним. Щоб знову спілкуватися, творцю "безпечної зони" необхідно її відключити, подавши спеціальний сигнал.

Прессекретарка компанії Крістіна Мілан вважає, що користувачам Horizon Worlds потрібно звикнути до використання захисної функції. З цією метою інтерфейс регулярно показує нагадування про наявність "безпечної зони".

Віцепрезидент Horizon Вівек Шарма назвав інцидент із дотиками "абсолютно невдалим". У коментарі The Verge він заявив, що хоче зробити функцію захисту максимально простою та доступною.

Як пише MIT Technology Review, це не перший випадок домагання у віртуальних всесвітах. Один із інцидентів стався ще у 2016 році в грі Quivr, де гравцям необхідно розстрілювати зомбі з луків. Джордан Беламір описала на сайті Medium свій травмуючий досвід, коли в очікуванні нової атаки користувач із ніком BigBro442 простяг руку і почав терти віртуальні груди та промежину її аватара.

"Я закричала: "Стоп!". Це лише розпалило його, — розповіла Джордан. — Так я була облапана в засніженій фортеці на очах у чоловіка та зятя".

Співзасновники Quivr Аарон Стентон і Джонатана Шенкер вибачилися перед жертвою домагань і випустили оновлення для гри, завдяки якому гравці отримали можливість відштовхувати набридливих аватарів, склавши долоні буквою "V".

Після публікації Джордан Беламір на форумах почали обговорювати, чи можна вважати випадок у Quivr домаганням, якщо гравця не торкалися фізично. Доцент Університету штату Огайо Джессі Фокс нагадала, що домагання завдають не так фізичної, як психологічної шкоди, тому можуть бути і словесними, і віртуальними. Як підкреслила вчена, у метавсесвіті необхідно запровадити ті ж самі норми поведінки, що й у реальному житті.

"Нам потрібні стримувальні заходи. Це означає, слід стежити, щоб користувачі, які поводяться аморально, були знайдені та зупинені, або заблоковані", — впевнена Джессі Фокс.

Співробітниця Вашингтонського університету Кетрін Крос додала, що в іммерсивній віртуальній реальності токсична поведінка також стає реальною для користувача. Проблема полягає в тому, що тестувальниця Horizon Worlds не додумалася використовувати "безпечну зону" в критичний момент або не могла отримати до неї доступ.

"Коли компанії говорять про зловживання в інтернеті, їхнє рішення полягає в тому, щоб перекласти відповідальність на користувачів і сказати: "Тут ми даємо вам можливість подбати про себе", — наголосила дослідниця.

На думку експертів, світові не вистачає регулюючого органу, який несе пряму відповідальність за безпеку користувачів. Поки його немає, метавсесвіт залишиться потенційно небезпечним місцем, що травмує.

На початку грудня Meta випустила програму Horizon Worlds для відвідування метавсесвіту, але поки що нею можуть користуватися лише жителі США та Канади. Віртуальний простір має мультяшну графіку, а за функціоналом нагадує платформи Rec Room, AltSpace VR і VRChat.