Российский суд наложил на Google "бесконечный" штраф, если компания не выплатит $13,5 млн

Ближайшие девять месяцев максимальная сумма неустойки заблокированному каналу "Царьград ТВ" ограничена решением суда и составляет $1360 в день, но после этого срока может увеличиваться до бесконечности.

На днях Московский арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу компании Google и обязал ее разблокировать канала "Царьград ТВ" на видеохостинге YouTube. Подробности судебного процесса сообщает агентство Bloomberg.

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Суд подтвердил приговор предыдущей инстанции, согласно которому Google, дочерняя компания американской корпорации Alphabet Inc., в случае неповиновения обязана ежедневно платить прогрессивную неустойку в размере 100 тыс. рублей ($1360). При этом штраф будет каждую неделю увеличиваться в два раза пока его совокупный размер не достигнет 1 млрд рублей ($13,5 млн) в первые девять месяцев. После этого сумма может увеличиваться до бесконечности, ведь российском законодательстве максимум взыскания не ограничен.

Таким образом, Google придется заплатить 1 млрд рублей в средине марта 2022 года, если не исполнит судебное предписание и не возобновит работу канала с возможностью монетизации контента. В случае дальнейшего отказа, с сентября 2022 года прогрессивная неустойка будет увеличиваться неограниченно и спустя восемь месяцев превысит капитализацию Alphabet ($1,57 трлн). Как подсчитали в Spark-Interfax, в 2020 году выручка Google в России составила около 85 млрд рублей ($1,16 млрд).

По данным Bloomberg, телеканал "Царьград" принадлежит олигарху Константину Малофееву, человеку близкому к президенту РФ Владимиру Путину. В 2014 году власти США и Евросоюза ввели против бизнесмена санкции за финансирование войны на Востоке Украины.

Google утверждает, что YouTube-канал "Царьград ТВ" заблокировали в 2020 году из-за нарушения санкционного законодательства. В своих судебных показаниях представители Google добавили, что их компании грозят большие штрафы в США, если они снимут бан.

В комментарии Фокусу Сергей Петренко, основатель ресурса Searchengines.guru и экс-глава украинского подразделения "Яндекс", отметил, что у Google есть простой выбор — либо соблюдать законы США, где телеканал "Царьград" находится под санкциями, либо выполнять решения российских судов. По мнению эксперта, проблему можно решить двумя способами: либо закрыться в России, либо сделать для РФ свою суверенную версию YouTube — с "Царьградом" и "АннаТВ".

"Правда, суверенная версия тоже может остаться обязанной следовать санкционной политике США и я не уверен, что это можно как-то развязать и размыть так, чтобы минюст США не придрался. И это предстоит сделать не только юридически, но и технически", — резюмировал Сергей.

В августе Google предложила "Царьграду" мировое соглашение, однако руководство телеканала отказалось. В итоге IT-гигант оказался перед серьезным выбором: нарушить законы США или потерять российский рынок. В случае неповиновения российским законам, сервисы Google могут быть заблокированы на территории страны.