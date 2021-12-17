Російський суд наклав на Google "нескінченний" штраф, якщо компанія не виплатить $13,5 млн

Найближчі дев'ять місяців максимальна сума неустойки заблокованому каналу "Царьград ТВ" обмежена рішенням суду та становить $1360 на день, але після цього терміну може збільшуватися до безкінечності.

Днями Московський арбітражний апеляційний суд не задовольнив скаргу компанії Google і зобов'язав її розблокувати канал "Царьград ТВ" на відеохостингу YouTube. Подробиці судового процесу повідомляє агентство Bloomberg.

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Суд підтвердив вирок попередньої інстанції, згідно з яким Google, дочірня компанія американської корпорації Alphabet Inc., у разі непокори зобов'язана щодня сплачувати прогресивну неустойку в розмірі 100 тис. рублів ($1360). При цьому штраф буде щотижня збільшуватися вдвічі, поки його сукупний розмір не досягне 1 млрд рублів ($13,5 млн) у перші дев'ять місяців. Після цього сума може збільшуватися до нескінченності, адже російським законодавством максимум стягнення не обмежене.

Таким чином, Google доведеться заплатити 1 млрд рублів у середині березня 2022 року, якщо не виконає судовий розпорядження та не відновить роботу каналу з можливістю монетизації контенту. У разі подальшої відмови з вересня 2022 року прогресивна неустойка збільшуватиметься необмежено та через вісім місяців перевищить капіталізацію Alphabet ($1,57 трлн). Як підрахували в Spark-Interfax, у 2020 році виручка Google у Росії склала близько 85 млрд рублів ($1,16 млрд).

За даними Bloomberg, телеканал "Царград" належить олігарху Костянтину Малофєєву, людині, близькій до президента РФ Володимира Путіна. У 2014 році влада США та Євросоюзу ввела проти бізнесмена санкції за фінансування війни на Сході України.

Google стверджує, що YouTube-канал "Царград ТВ" заблокували у 2020 році через порушення санкційного законодавства. У своїх судових показаннях представники Google додали, що їхні компанії загрожують більшими штрафами в США, якщо вони знімуть бан.

У коментарі Фокусу Сергій Петренко, засновник ресурсу Searchengines.guru та ексглава українського підрозділу "Яндексу", зазначив, що Google має простий вибір — або дотримуватися законів США, де телеканал "Царград" перебуває під санкціями, або виконувати рішення російських судів. На думку експерта, проблему можна вирішити двома способами: або закритися в Росії, або зробити для РФ свою суверенну версію YouTube — з "Царьградом" і "АннаТВ".

"Щоправда, суверенна версія теж може залишитися зобов'язаною дотримуватися санкційної політики США, і я не впевнений, що це можна якось розв'язати та розмити так, щоб Мін'юст США не причепився. І це належить зробити не лише юридично, а й технічно", — резюмував Сергій.

У серпні Google запропонувала "Царграду" мирову угоду, проте керівництво телеканалу відмовилося. У результаті IT-гігант став перед серйозним вибором: порушити закони США або втратити російський ринок. У разі непокори російським законам сервіси Google можуть бути заблоковані на території країни.