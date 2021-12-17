Лучшие 4К-телевизоры 2021 года: топ-7 моделей, которые стоят покупки

Перед Новым годом многие выбирают в подарок 4К-телевизоры. Рынок предлагает модели разного качества и стоимости, поэтому важно найти баланс.

В последние годы разрешение 4К стало стандартом для домашних ТВ-панелей благодаря оптимальному сочетанию цены и качества. Сайт Techradar представил рейтинг лучших 4К-телевизоров в 2021 году.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Сейчас на рынке представлены и 8К-телевизоры, однако их ассортимент не такой широкий, цена намного выше, а возможности часто превышают запросы пользователей, поэтому во многих случаях 4К является лучшим вариантом. Аналитики подобрали модели, которые стоит купить перед Новым годом, учитывая разный покупательский бюджет, тип экрана, основные характеристики и функции.

LG C1 OLED Series

Лучший телевизор 2021 года от LG, по мнению Techradar. Разработчики внесли в прошлогоднюю модель ряд полезных изменений, в том числе процессор LG Alpha a9 Gen.4, обеспечивающий хороший объемный звук и масштабирование картинки. Модель получила четыре отдельных порта HDMI 2.1, которые подойдут для подключения любых игровых консолей нового поколения. Любителям видеоигр также придется по вкусу меню Game Optimiser. Из недостатков стоит выделить блики на экране при дневном свете, а также отсутствие технологии HDR10+. Цена в Украине начинается от 30,5 тыс. грн. Если возникает вопрос: "какой телевизор 4К купить в 2021 году?", то выбрав LG C1, вы точно не прогадаете.

Характеристики LG C1 OLED Series

Диагональ экрана: 48 дюймов, 55 дюймов, 65 дюймов, 77 дюймов

Разрешение: 3840x2160 пикс.

Тип панели: OLED

Smart TV: WebOS

Технологии: HDR, HLG, Dolby Vision

Sony A90J OLED Series

Телевизор не может похвастаться выдающимся качеством изображения, хотя обладает хорошей контрастностью, сглаживанием движений, уровнем детализации и масштабированием. В чем A90J опережает конкурентов, так это в качестве звука, ведь использует всю поверхность в качестве динамика. Преимуществами также считается новый интерфейс Google TV, эксклюзивный стриминговый сервис и регулируемые ножки. Владельцам Xbox Series X следует учитывать отсутствие VRR, хотя на PS5 можно играть безо всяких проблем. Купить такую модель в Украине можно от 58,5 тыс. грн. Один из лучших телевизоров с экраном в 55 дюймов 4К 2021 года.

Характеристики Sony A90J OLED Series

Диагональ экрана: 55 дюймов, 65 дюймов, 83 дюйма

Разрешение: 3840x2160 пикс.

Тип панели: OLED

Smart TV: Google TV

Технологии: HDR, HLG, Dolby Vision

TCL 6-Series QLED (R635)

Рейтинг телевизоров 4К 2021 года продолжает детище TCL. Жидкокристаллический дисплей с квантовыми точками и светодиодами MiniLED дарит хорошую яркость и четкие границы изображения. Аналитики обратили внимание на недостаточно хорошую обработку движений, однако им понравился новый дизайн, позволяющий спрятать кабели. Геймеры получат первый телевизор с сертифицированным игровым режимом THX для разрешения 1440p и частоты обновления 120 Гц, однако он лучше подойдет для просмотра сериалов на стриминговых сервисах. В Украине модель пока не продается, а производитель оценил ее в $950 (25,8 тыс. грн). Она входит в топ бюджетных 4К-телевизоров 2021 года.

Характеристики TCL R635

Диагональ экрана: 55 дюймов, 65 дюймов, 75 дюймов, 85 дюймов

Разрешение: 3840x2160 пикселей

Тип панели: QLED (LCD)

Smart TV: Roku

Технологии: HDR, HLG, Dolby Vision

Sony X90J 4K TV

Телевизор предлагает лучшее качество изображения в среднем ценовом сегменте среди LCD-панелей. Новый процессор Cognitive XR отлично подгоняет разрешение под размер экрана и управляет контрастом, а технологии Dolby Vision HDR и Dolby Atmos позволят насладиться качественным звуком. Создатели предусмотрели два порта HDMI 2.1 и автоматический режим снижения задержки для видеоигр. Самым значительным недостатком модели являются блики от света. В Украине такой телевизор в 50 дюймов и с 4К обойдется примерно в 30 тыс. грн.

Характеристики Sony X90J 4K TV

Диагональ экрана: 50 дюймов, 55 дюймов, 65 дюймов, 75 дюймов

Разрешение: 3840x2160 пикс.

Тип панели: LCD

Smart TV: Google TV

Технологии: HDR, HLG, Dolby Vision

Samsung QN85A QLED TV

Модельный ряд телевизоров 2021 с 4К разрешением пополнил и Samsung. Панель QLED нового поколения обеспечивает насыщенный черный цвет и убирает свечение там, где оно не нужно, создавая очень реалистичное изображение, а также хорошо передает яркие цвета и имеет широкий угол обзора. В то же время, звучание и масштабирование контента оставляет желать лучшего. Даже учитывая эти недостатки, модель остается хорошим выбором за свои деньги — 49 тыс. грн на украинском рынке.

Характеристики Samsung QN85A QLED TV

Диагональ экрана: 55 дюймов, 65 дюймов, 75 дюймов

Разрешение: 3840x2160 пикс.

Тип панели: Mini LED

Smart TV: Tizen

Технологии: HDR, HLG, HDR10+

LG G1 Gallery Series

Продолжение элегантной линейки Gallery Series со слегка улучшенными характеристиками. Главным нововведением стала технология LG OLED evo, которая повышает яркость панели без увеличения эффекта цветения и шанса выгорания диодов. Новый процессор искусственного интеллекта А9 Gen 4 улучшил масштабирование картинки и обработку изображений, в том числе размытия в движении. Звуковая система Dolby Atmos достаточно слабо передает басы, а стандартная комплектация не предусматривает ножки — G1 Gallery предназначен для монтажа на стене. Цена: от 39,5 тыс. грн.

Характеристики Samsung QN85A QLED TV

Диагональ экрана: 55 дюймов, 65 дюймов, 77 дюймов

Разрешение: 3840x2160 пикс.

Тип панели: OLED

Smart TV: webOS

Технологии: HDR10, HLG, Dolby Vision

Vizio P-Series Quantum X

Рейтинг лучших телевизоров 4К 2021 года завершает Vizio P-Series Quantum X. Высококачественный жидкокристаллический экран обеспечивает высокую яркость QLED (более 2000 нит) и один из лучших уровней черного цвета. С этой моделью можно не бояться яркого внешнего освещения и бликов во время просмотра, поэтому она хорошо подходит для комнат, куда попадают прямые солнечные лучи. После обновления прошивки к телевизору можно подключать современные игровые консоли с поддержкой 4K. Quantum X уступает LG, Samsung или Sony по насыщенности цветов и масштабированию, временами может тормозить из-за SmartCast. На сайте производителя указана цена в $1000.

Характеристики Vizio P-Series Quantum X

Диагональ экрана: 65 дюймов, 75 дюймов, 85 дюймов

Разрешение: 4K (3840x2160 пикселей)

Тип панели: LED-LCD

Smart TV: SmartCast

Технологии: HDR, HLG, Dolby Vision, HDR10+

Ранее писали, почему 16К-телевизоры не могут превзойти 4К-ТВ. Уже сейчас мировые бренды выпускают огромные панели, которые стоят слишком дорого и пока не соответствуют общепринятым стандартам — картинку приходится сильно растягивать. Кроме того, на большом расстоянии разница в разрешении почти незаметна.