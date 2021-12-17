Найкращі 4К-телевізори 2021 року: топ-7 моделей, які вартують покупки

Перед Новим роком багато хто вибирає в подарунок 4К-телевізори. Ринок пропонує моделі різної якості та вартості, тому важливо знайти баланс, і ми вам у цьому допоможемо.

В останні роки роздільна здатність 4К стала стандартом для домашніх ТВ-панелей завдяки оптимальному поєднанню ціни та якості. Сайт Techradar представив рейтинг найкращих 4К-телевізорів у 2021 році.

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Зараз на ринку представлені й 8К-телевізори, проте їх асортимент не такий широкий, ціна набагато вища, а можливості часто перевищують запити користувачів, тому в багатьох випадках 4К є найкращим варіантом. Аналітики підібрали моделі, які варто купити перед Новим роком з огляду на різний купівельний бюджет, тип екрану, основні характеристики та функції.

LG C1 OLED Series

Найкращий телевізор 2021 року від LG, на думку Techradar. Розробники внесли в торішню модель ряд корисних змін, зокрема процесор LG Alpha a9 Gen.4, що забезпечує хороший об'ємний звук і масштабування картинки. Модель отримала чотири окремі порти HDMI 2.1, які підійдуть для підключення будь-яких ігрових консолей нового покоління. Любителям відеоігор також сподобається меню Game Optimiser. З недоліків варто виділити відблиски на екрані за умов денного світла, а також відсутність технології HDR10+. Ціна в Україні розпочинається від 30,5 тис. грн. Якщо виникає питання: "який телевізор 4К купити в 2021 році?", то обравши LG C1, ви точно не помилитеся.

Характеристики LG C1 OLED Series

діагональ екрану: 48 дюймів, 55 дюймів, 65 дюймів, 77 дюймів;

роздільна здатність: 3840x2160 пікс.;

тип панелі: OLED;

smart TV: WebOS;

технології: HDR, HLG, Dolby Vision.

Sony A90J OLED Series

Телевізор не може похвалитися визначною якістю зображення, хоча має гарну контрастність, згладжування рухів, рівень деталізації і масштабування. У чому A90J випереджає конкурентів, так це звук, адже використовує всю поверхню як динамік. Перевагами також вважається новий інтерфейс Google TV, ексклюзивний стрімінговий сервіс і регульовані ніжки. Власникам Xbox Series X варто враховувати відсутність VRR, хоча на PS5 можна грати без жодних проблем. Купити таку модель можна від 58,5 тис. грн. Один із найкращих телевізорів з екраном 55 дюймів 4К 2021 року.

Характеристики Sony A90J OLED Series

діагональ екрану: 55 дюймів, 65 дюймів, 83 дюйми;

роздільна здатність: 3840x2160 пікс.;

тип панелі: OLED;

smart TV: Google TV;

технології: HDR, HLG, Dolby Vision.

TCL 6-Series QLED (R635)

Рейтинг телевізорів 4К 2021 продовжує дітище TCL. Рідкокристалічний дисплей з квантовими точками та світлодіодами MiniLED дарує гарну яскравість та чіткі межі зображення. Аналітики звернули увагу на недостатньо хорошу обробку рухів, проте їм сподобався новий дизайн, що дозволяє сховати кабелі. Геймери отримають перший телевізор із сертифікованим ігровим режимом THX для роздільної здатності 1440p та частоти оновлення 120 Гц, однак він краще підійде для перегляду серіалів на стрімінгових сервісах. В Україні модель поки що не продається, а виробник оцінив її у $950 (25,8 тис. грн). Вона входить до топ бюджетних 4К-телевізорів 2021 року.

Характеристики TCL R635

діагональ екрану: 55 дюймів, 65 дюймів, 75 дюймів, 85 дюймів;

роздільна здатність: 3840x2160 пікселів;

тип панелі: QLED (LCD);

smart TV: Roku;

технології: HDR, HLG, Dolby Vision.

Sony X90J 4K TV

ТБ пропонує кращу якість зображення в середньому ціновому сегменті серед LCD-панелей. Новий процесор Cognitive XR відмінно підганяє роздільну здатність під розмір екрану й управляє контрастом, а технології Dolby Vision HDR і Dolby Atmos дозволять насолодитися якісним звуком. Творці передбачили два порти HDMI 2.1 та автоматичний режим зниження затримки для відеоігор. Найзначнішим недоліком моделі є відблиски від світла. В Україні такий телевізор 50 дюймів і з 4К коштуватиме приблизно 30 тис. грн.

Характеристики Sony X90J 4K TV

діагональ екрану: 50 дюймів, 55 дюймів, 65 дюймів, 75 дюймів;

роздільна здатність: 3840x2160 пікс.;

тип панелі: LCD;

smart TV: Google TV;

технології: HDR, HLG, Dolby Vision.

Samsung QN85A QLED TV

Модельний ряд телевізорів 2021 з 4К роздільною здатністю поповнив і Samsung. Панель QLED нового покоління забезпечує насичений чорний колір і прибирає світіння там, де воно не потрібне, створюючи дуже реалістичне зображення, а також добре передає яскраві кольори та має широкий кут огляду. У той же час, звучання і масштабування контенту залишає бажати кращого. Навіть з огляду на ці недоліки модель залишається хорошим вибором за свої гроші — 49 тис. грн на українському ринку.

Характеристики Samsung QN85A QLED TV

діагональ екрану: 55 дюймів, 65 дюймів, 75 дюймів;

роздільна здатність: 3840x2160 пікс.;

тип панелі: Mini LED;

smart TV: Tizen;

технології: HDR, HLG, HDR10+.

LG G1 Gallery Series

Продовження елегантної лінійки Gallery Series зі злегка покращеними характеристиками. Головним нововведенням стала технологія LG OLED evo, яка підвищує яскравість панелі без збільшення ефекту цвітіння та шансу вигоряння діодів. Новий процесор штучного інтелекту А9 Gen 4 покращив масштабування картинки й обробку зображень, зокрема розмиття в русі. Звукова система Dolby Atmos досить слабо передає баси, а стандартна комплектація не передбачає ніжки — G1 Gallery призначений для монтажу на стіні. Ціна від 39,5 тис. грн.

Характеристики Samsung QN85A QLED TV

діагональ екрану: 55 дюймів, 65 дюймів, 77 дюймів;

роздільна здатність: 3840x2160 пікс.;

тип панелі: OLED;

smart TV: webOS;

технології: HDR10, HLG, Dolby Vision.

Vizio P-Series Quantum X

Рейтинг кращих телевізорів 4К 2021 завершує Vizio P-Series Quantum X. Високоякісний рідкокристалічний екран забезпечує високу яскравість QLED (понад 2 000 ниток) та один із кращих рівнів чорного кольору. З цією моделлю можна не боятися яскравого зовнішнього освітлення та відблисків під час перегляду, тому вона добре підходить для кімнат, куди потрапляють прямі сонячні промені. Після оновлення прошивки до телевізора можна підключати сучасні ігрові консолі з підтримкою 4K. Quantum X поступається LG, Samsung або Sony за насиченістю кольорів і масштабуванням, часом може гальмувати через SmartCast. На сайті виробника вказана ціна в $1 000.

Характеристики Vizio P-Series Quantum X

діагональ екрану: 65 дюймів, 75 дюймів, 85 дюймів;

роздільна здатність: 4K (3840x2160 пікселів);

тип панелі: LED-LCD;

smart TV: SmartCast;

технології: HDR, HLG, Dolby Vision, HDR10+.

Раніше писали, чому 16К-телевізори не можуть перевершити 4К-ТВ. Уже зараз світові бренди випускають величезні панелі, які коштують надто дорого та поки що не відповідають загальноприйнятим стандартам — картинку доводиться сильно розтягувати. Крім того, на великій відстані різниця у роздільній здатності майже непомітна.