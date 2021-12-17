"5G может навредить авиаперелетам": авиаперевозчики США предупредили об угрозах

Технология может вызывать помехи, из-за чего придется откладывать и переносить рейсы.

Крупные авиаперевозчики США предупредили, что планы телеком-компаний AT&T и Verizon по использованию спектра для беспроводных услуг 5G могут навредить авиаперелетам, вызвав помехи. Авиакомпании отметили, что ежегодно переносы и задержки рейсов по такого рода техническим причинам обходятся авиапассажирам в $1,6 млрд, сообщает Reuters.

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Представители торговой группы Airlines for America (A4A) заявили, что если бы новая директива Федерального авиационного управления (FAA) по устранению потенциальных помех, вызванной беспроводной передачей данных вступила бы в силу в 2019 году, то "пострадали бы примерно 345 тыс. пассажирских рейсов, 32 млн пассажиров и 5400 грузовых рейсов из-за изменения направления, задержки или отмены рейсов". Сенаторы призвали авиакомпании поработать над поиском решения этой проблемы.

По мнению генерального директора United Airlines Скотта Кирби, проблема беспроводной связи 5G "является самой большой и самой разрушительной потенциальной проблемой". А гендиректор Southwest Airlines Гэри Келли отметил, что директива FAA "существенно повлияет на наши операции, после того как она вступит в силу с 5 января 2022 года".

"Операторы беспроводной связи начнут использовать 5G всего через три недели. На прошлой неделе FAA выпустило новые директивы о летной годности, предупреждающие, что помехи от беспроводного спектра 5G могут привести к изменениям направлений полетов", — пишет СМИ.

В FAA выражают серьезную обеспокоенность по поводу возможных помех 5G для чувствительной авиационной электроники, такой как радиовысотомеры. В ноябре 2021 года AT&T и Verizon договорились отложить коммерческий запуск услуг беспроводной связи C-диапазона до 5 января 2022 года, после давления со стороны FAA. Они также приняли меры предосторожности сроком на шесть месяцев.

Директивы FAA предписывают пересмотреть руководства по летной эксплуатации самолетов и вертолетов, чтобы запретить выполнение некоторых операций, требующих использования данных радиовысотомера при наличии сигналов беспроводной широкополосной связи 5G C-Band. Некоторые представители авиационной отрасли заявили, что таких мер недостаточно для решения проблем безопасности полетов.

Ранее мы сообщали о том, что ученые из Японии сконструировали 5G-вышки, способные заряжать электронные устройства на расстоянии.