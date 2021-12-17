"5G може зашкодити авіаперельотам": авіаперевізники США попередили про погрози

Технологія може викликати перешкоди, через що доведеться відкладати та переносити рейси.

Великі авіаперевізники США попередили, що плани телеком-компаній AT&T і Verizon щодо використання спектру для бездротових послуг 5G можуть зашкодити авіаперельотам, спричинивши перешкоди. Авіакомпанії зазначили, що щороку перенесення і затримки рейсів із таких технічних причин коштують авіапасажирам $1,6 млрд, повідомляє Reuters.

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Представники торгової групи Airlines for America (A4A) заявили, що якби нова директива Федерального авіаційного управління (FAA) щодо усунення потенційних перешкод, викликана бездротовим передаванням даних набула чинності в 2019 році, то "постраждали б приблизно 345 тис. пасажирських рейсів, 32 млн пасажирів і 5 400 вантажних рейсів через зміну напрямку, затримки або скасування рейсів". Сенатори закликали авіакомпанії попрацювати над пошуком вирішення цієї проблеми.

На думку генерального директора United Airlines Скотта Кірбі, проблема бездротового зв'язку 5G "є найбільшою і найбільш руйнівною потенційною проблемою". А гендиректор Southwest Airlines Гері Келлі зазначив, що директива FAA "суттєво вплине на наші операції, після того, як вона набуде чинності з 5 січня 2022 року".

"Оператори бездротового зв'язку почнуть використовувати 5G лише за три тижні. Минулого тижня FAA випустило нові директиви про льотну придатність, що попереджають, що перешкоди від бездротового спектру 5G можуть призвести до змін напрямів польотів", — пише ЗМІ.

У FAA висловлюють серйозне занепокоєння з приводу можливих перешкод 5G для чутливої авіаційної електроніки, такої як радіовисотоміри. У листопаді 2021 року AT&T і Verizon домовилися відкласти комерційний запуск послуг бездротового зв'язку C-діапазону до 5 січня 2022 року після тиску з боку FAA. Вони також вжили запобіжних заходів терміном на шість місяців.

Директиви FAA наказують переглянути посібники з льотної експлуатації літаків і вертольотів, щоб заборонити здійснення деяких операцій, що вимагають використання даних радіовисотоміру за наявності сигналів бездротового широкосмугового зв'язку 5G C-Band. Деякі представники авіаційної галузі заявили, що таких заходів недостатньо для вирішення проблем безпеки польотів.

Раніше ми повідомляли, що вчені з Японії сконструювали 5G-вишки, здатні заряджати електронні пристрої на відстані.