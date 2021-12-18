Владелец майнинг-фермы из сотен видеокарт показал, как добывает криптовалюту (видео)

Американец хочет продать редкие GeForce RTX 3070s и заменить их на CMP 170HX, которые NVIDIA выпустила специально для майнинга.

Бизнесмен из США Джексон Дэвидсон показал свою майнинг ферму, состоящую из сотен видеокарт. Он опубликовал ролик и ответил на вопросы пользователей в Twitter.

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По словам Джексона Дэвидсона, последние четыре года он занимается майнингом криптовалют Ethereum и Ravencoin. Он снял на камеру лишь четвертую часть своей огромной фермы — большое помещение с шумными установками для майнинга, которые практически полностью состоят из дефицитных видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070s. Майнер предпочитает графические процессоры, а не специализированные интегральные схемы (ASIC), предназначенные для добычи криптовалют.

"На мой взгляд, графические процессоры более выгодны. У вас больше гибкости и лучшая стоимость при перепродаже по сравнению с ASICS. Плюс как еще я должен добывать RVN", — поделился автор.

По информации портала WCFFTech, ферма расположена в центре обработки данных Tonaquint в штате Юта. Один из инсайдеров признал, что в ней используются видеокарты NVIDIA RTX 3070 Founder's Edition.

"Я снял эту комнату в местном дата-центре. Это обходится мне в $150 в месяц за установку со всеми расходами. Охлажденный воздух закачивается под пол и выходит через решетки под установками, а вентиляционные отверстия на потолке отводят тепло. Эта аренда довольно дорогая по сравнению с другими моими зданиями", — написал сам Джексон Дэвидсон.

Сам криптомайнер в одном из твитов подчеркнул, что купил видеокарты серии RTX 3070 не напрямую у NVIDIA, а нелегально у нескольких розничных продавцов по средней цене в $1200. Новую криптоферму владелец собирается оборудовать видеокартами NVIDIA CMP 170HX, которые производитель выпустил специально для майнинга. Он утверждает, что около месяца добивался сделки с компанией, и как только получит установки — начнет продавать игровые видеокарты.

Из-за майнеров в мире наблюдается острая нехватка графических процессоров. В итоге геймеры не могут купить мощную видеокарту для игр — их прямого предназначения. NVIDIA начала выпускать новые продукты со встроенными ограничителями, снижающими производительность при майнинге криптовалюты, а затем и вовсе решила сделать устройства специально для этих целей.

Ravencoin является блокчейном, напоминающим Bitcoin, который создан для облегчения выпуска токенов в качестве альтернативы другим системам, таким как Ethereum. "Монеты", выпущенные на Ravencoin, могут использоваться для различных целей, в том числе для обмена на реальные деньги и покупки NFT. Дизайн проекта в целом аналогичен биткоину.

Ранее писали, как подростки из Техаса зарабатывают по $30 тысяч в месяц на добыче криптовалют. 14-летний Ишаан и 9-летняя Аанья занялись майнингом на летних каникулах и преуспели в этом деле.