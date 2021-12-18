Власник майнінг-ферми із сотень відеокарт показав, як видобуває криптовалюту (відео)

Американець хоче продати рідкісні GeForce RTX 3070s і замінити їх на CMP 170HX, які NVIDIA випустила спеціально для майнінгу.

Бізнесмен зі США Джексон Девідсон показав свою майнінг ферму, що складається із сотень відеокарт. Він опублікував ролик і відповів на запитання користувачів у Twitter.

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За словами Джексона Девідсона, останні чотири роки він займається майнінгом криптовалют Ethereum та Ravencoin. Він зняв на камеру лише четверту частину своєї величезної ферми — велике приміщення з гучними установками для майнінгу, які практично складаються з дефіцитних відеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070s. Майнер надає перевагу графічним процесорам, а не спеціалізованим інтегральним схемам (ASIC), призначеним для видобутку криптовалют.

"На мій погляд, графічні процесори більш вигідні. У вас більша гнучкість і краща вартість при перепродажі порівняно з ASICS. Плюс як ще я мушу видобувати RVN?" — поділився автор.

За інформацією порталу WCFFTech, ферма розташована в центрі обробки даних Tonaquint у штаті Юта. Один із інсайдерів підтвердив, що у ній використовуються відеокарти NVIDIA RTX 3070 Founder's Edition.

"Я зняв цю кімнату в місцевому дата-центрі. Це обходиться мені $150 на місяць за установку з усіма витратами. Охолоджене повітря закачується під підлогу і виходить через решітки під установками, а вентиляційні отвори на стелі відводять тепло. Ця оренда досить дорога порівняно з іншими моїми будівлями", — написав сам Джексон Девідсон.

Сам криптомайнер в одному з твітів підкреслив, що купив відеокарти серії RTX 3070 не безпосередньо у NVIDIA, а нелегально у кількох роздрібних продавців за середньою ціною $1200. Нову криптоферму власник збирається обладнати відеокартами NVIDIA CMP 170HX, які виробник випустив спеціально для майнінгу. Він стверджує, що близько місяця домагався угоди з компанією, і як тільки отримає установки, почне продавати ігрові відеокарти.

Через майнери у світі спостерігається гостра нестача графічних процесорів. У результаті геймери не можуть купити потужну відеокарту для ігор — їхнього прямого призначення. NVIDIA почала випускати нові продукти з вбудованими обмежувачами, що знижують продуктивність при майнінгу криптовалюти, а потім вирішила зробити пристрої спеціально для цих цілей.

Ravencoin є блокчейном, що нагадує Bitcoin, створеним для полегшення випуску токенів як альтернатива іншим системам, таким як Ethereum. Монети, випущені на Ravencoin, можуть використовуватися для різних цілей, у тому числі для обміну на реальні гроші та покупки NFT. Дизайн проекту загалом аналогічний біткоїну.

Раніше писали, як підлітки із Техасу заробляють по $30 тисяч на місяць на видобутку криптовалют. 14-річний Ішаан та 9-річна Аанья зайнялися майнінгом на літніх канікулах і досягли успіху в цій справі.