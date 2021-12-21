Аналитики назвали самые популярные соцсети 2022 года: TikTok набирает обороты

Социальными сетями будут пользоваться как минимум 3,57 миллиарда человек по всему миру.

Аналитическая компания Insider Intelligence спрогнозировала популярность социальных сетей в 2022 году. Результаты исследования опубликовали на сайте eMarketer.

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В следующем году 3,57 млрд человек будут использовать социальные сети не реже одного раза в месяц, что составляет 82% пользователей Интернета во всем мире.

Первое место, по мнению аналитиков, со значительным отрывом займет Facebook с 2,098 млрд пользователей по всему миру.

На втором месте оказалось еще одно детище корпорации Meta — Instagram, которое будут посещать 1,282 млрд человек ежемесячно.

Тройку лидеров замкнул TikTok (755 млн), который опередил Snapchat (464,9 млн) и Twitter (345,3 млн).

Особенно быстро растет TikTok, отмечается в отчете. В 2020 году количество пользователей в месяц увеличилось на 59,8%, а в 2021 году — еще на 40,8%. Прогресс замедлился, однако в 2022 году этой платформе предсказывают рост более 15,1%. Согласно мнению аналитиков, в следующем году доля молодой соцсети на рынке впервые достигнет 20%, а к 2024 году — 25%.

"Развитие TikTok особенно "болезненно" для Snapchat, с которым последний сервис борется за внимание тинейджеров. Хотя TikTok не имеет никакого сходства с Twitter, его быстро растущая аудитория говорит о том, что люди предпочитают видеоконтент", — объяснила Дебра Ахо Уильямсон, главный аналитик Insider Intelligence.

[ + – ] Прогнозируемое количество пользователей соцсетей в 2022 году Фото: eMarketer

Речь идет о количестве интернет-пользователей, которые могут посетить социальные сети хотя бы раз в месяц с любого гаджета. Эксперты изучили динамику посещаемости существующих платформ, ориентируясь на статистические данные исследовательских групп, государственных учреждений, медиа-компаний, а также на комментарии покупателей рекламы и сотрудников рекламных агентств.

Ранее писали, что власти Великобритании хотят урегулировать отправку интимных фото в социальных сетях. Новый закон может обязать BigTech-компании искать и удалять снимки гениталий под угрозой уголовной ответственности.

Недавно корпорацию Meta оштрафовали почти на $2 млн за сбои в работе. Власти Бразилии пришли к выводу, что социальные сети не оказали пользователям достаточно высокий уровень услуг.