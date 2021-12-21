Дія.City заработает в 2022 году: Михаил Федоров прогнозирует рост IT-сектора на 50%

Чиновник пообещал лучшую правовую и налоговую систему для IT-компаний, высокие доходы и низкие налоги.

Согласно сообщению министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, правовой режим Дія.City заработает в начале 2022 года. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Чиновник отметил в своем посте, что Дія.City даст возможность технологическим компаниям платить налоги по сниженной ставке — они будут в 5 раз меньше той ставки, по которой айтишники платят сейчас. Федоров надеется, что этот фактор сделает Украину "конкурентной юрисдикцией для всего мира". Также он подчеркнул, что новый продукт может заинтересовать венчурные фонды и простимулирует приток иностранных инвестиций.

"О желании стать резидентами уже заявили Glovo и Lyft", — отметил министр.

[ + – ] Пост Михаила Федорова о Дия Сити

"Прогнозируем, что темпы роста IT-сектора могут удвоиться до 40-50% в год. У доходов сферы есть потенциал увеличиться с $6 млрд до $16,5-17 млрд. Доля IT в структуре ВВП страны может увеличиться с 4% до 10%. Это будет формировать фундамент для более стремительного перехода к инновационной, цифровой экономике. Число рабочих мест может увеличиться до 450 тысяч уже к 2025 году", — перечислил Федоров плюсы нового правового режима для IT-специалистов.

Ранее мы сообщали о том, что Верховная Рада приняла закон о "Дія.City". ІТ-специалистам обещают упрощенную систему налогообложения и льготы для привлечения инвесторов.