Верховная Рада приняла налоговый закон о "Дія City" в целом: что это значит для IT-рынка

Условия Дія City предусматривают налоговые ставки на доход ІТ-специалистов на уровне упрощенной системы налогообложения, возможность замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал и льготы для привлечения инвестиций.

14 декабря Верховная Рада приняла в целом законопроект №4303, который предусматривает налоговую политику в рамках проекта "Дія.City". Об этом в своем телеграм-канале написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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За принятие налогового закона проголосовали 285 народных депутатов. По словам Михаила Федорова, авторы разработали и собираются запустить "одну из лучших в мире систем налогообложения для развития информационных технологий". Условия Дія City зафиксированы на 25 лет, они предусматривают налоговые ставки на доход ІТ-специалистов фактически на уровне упрощенной системы налогообложения, возможность замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал и льготы для привлечения инвестиций.

Как объяснил глава Минцифры, ближайшие два года продлится переходный период, во время которого правительство не будет вводить никаких ограничений для представителей IT-бизнеса, с 2024 года максимальный размер единого налога сократят до 50%, а с 2025 — до 20%. Налоговая нагрузка на компании-резиденты останется прежней:

налог на доходы физлиц — 5%;

единый социальный взнос — 22% от минимальной зарплаты;

военный сбор — 1,5%;

корпоративный налог на выведенный капитал (9%) или налог на прибыль (18%) по выбору.

Компаниям не нужно будет платить налог на доход физлиц в качестве дивидендов, начисленных компанией-резидентом, если их выплачивают не чаще, чем раз в два года.

Они также получат скидку по НДФЛ равную сумме инвестиций в украинские стартапы.

Резиденты Дія City с годовым доходом до 40 млн грн, которые решат платить налог на прибыль по общим правилам, смогут работать с ФЛП без ограничений.

Налоговые льготы на зарплаты IT-специалистов не ограничены единым классом видов экономической деятельности (КВЭД), их смогут получить все сотрудники компании.

"В сочетании с другими инструментами налоговый режим Дія City позволит IT-компаниям активнее развиваться и масштабироваться, привлекать инвестиции и создавать качественный высокотехнологичный продукт. И делать это все здесь, в Украине, — в конкурентоспособной юрисдикции, а не искать более комфортные условия в других странах", — подчеркнул Михаил Федоров в своей публикации. — "У Украины есть все необходимое, чтобы стать мощным технологическим хабом. Дія City позволит реализовать этот потенциал быстрее и эффективнее".

Как Фокус писал ранее, суть закона о "Дія.City" заключается в формировании свободной экономической зоны для IT-компаний в Украине. С ним в стране появится новый финансовый, правовой и налоговый режим, который позволит проводить массу операций в цифровом режиме. Первая редакция законопроекта была вынесена на рассмотрение весной 2021 года. Одной из его особенностей стало введения так называемых гик-контрактов между компаниями и наемными работниками, благодаря которым последние получат социальные гарантии при гибких условиях сотрудничества.

Ранее министр Михаил Федоров заявил в интервью Фокусу, что проект "Дія. City" отправит в прошлое обыски и изъятие серверов в IT-компаниях. По новому закону правоохранители смогут копировать документы организаций для проверки, не останавливая их работу.