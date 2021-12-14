Верховна Рада ухвалила податковий закон про "Дія City" в цілому: що це означає для IT-ринку

Умови "Дія City" передбачають податкові ставки на дохід ІТ-фахівців на рівні спрощеної системи оподаткування, можливість заміни податку на прибуток податком на виведений капітал і пільги для залучення інвестицій.

14 грудня Верховна Рада ухвалила у цілому законопроект №4303, який передбачає податкову політику в межах проекту "Дія.City". Про це у своєму телеграм-каналі написав Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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За ухвалення податкового закону проголосували 285 народних депутатів. За словами Михайла Федорова, автори розробили та збираються запустити "одну з найкращих у світі систем оподаткування для розвитку інформаційних технологій". Умови "Дія City" зафіксовані на 25 років, вони передбачають податкові ставки на дохід ІТ-фахівців фактично на рівні спрощеної системи оподаткування, можливість заміни податку на прибуток податком на виведений капітал і пільги для залучення інвестицій.

Як пояснив глава Мінцифри, найближчі два роки триватиме перехідний період, під час якого уряд не запроваджуватиме жодних обмежень для представників IT-бізнесу, з 2024 року максимальний розмір єдиного податку скоротять до 50%, а з 2025 — до 20%. Податкове навантаження на компанії-резиденти залишиться колишнім:

податок на доходи фізосіб – 5%;

єдиний соціальний внесок – 22% від мінімальної зарплати;

військовий збір – 1,5%;

корпоративний податок на виведений капітал (9%) або податок на прибуток (18%) на вибір.

Компаніям не потрібно буде сплачувати податок на дохід фізосіб як дивіденди, нараховані компанією-резидентом, якщо їх виплачують не частіше, ніж раз на два роки.

Вони також отримають знижку з ПДФО, що дорівнює сумі інвестицій в українські стартапи.

Резиденти "Дія City" з річним доходом до 40 млн грн, які вирішать сплачувати податок на прибуток за загальними правилами, зможуть працювати з ФОП без обмежень.

Податкові пільги на зарплати IT-фахівців не обмежені єдиним класом видів економічної діяльності (КВЕД), їх зможуть отримати всі працівники компанії.

"У поєднанні з іншими інструментами податковий режим "Дія City" дозволить IT-компаніям активніше розвиватися та масштабуватися, залучати інвестиції та створювати якісний високотехнологічний продукт. І робити це все тут, в Україні, — у конкурентоспроможній юрисдикції, а не шукати комфортніших умов у інших країнах, — наголосив Михайло Федоров у своїй публікації. — Україна має все необхідне, щоб стати потужним технологічним хабом. "Дія City" дозволить реалізувати цей потенціал швидше й ефективніше".

Як Фокус писав раніше, суть закону про "Дія.City" полягає у формуванні вільної економічної зони для IT-компаній в Україні. З ним у країні з'явиться новий фінансовий, правовий і податковий режим, який дозволить проводити масу операцій у цифровому режимі. Першу редакцію законопроєкту було винесено на розгляд навесні 2021 року. Однією з його особливостей стало запровадження так званих гік-контрактів між компаніями та найманими працівниками, завдяки яким останні отримають соціальні гарантії за гнучких умов співпраці.

Раніше міністр Михайло Федоров заявив в інтерв'ю Фокусу, що проект "Дія. City" відправить у минуле обшуки та вилучення серверів в IT-компаніях. За новим законом, правоохоронці зможуть копіювати документи організацій для перевірки, не зупиняючи їхню роботу.