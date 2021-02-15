Обшуки на IT-компаніях із вилученням серверів залишаться в минулому: Федоров про проект "Дія Сіті"

У новому законодавстві замість вилучення серверів передбачається копіювання документів, щоб не зупиняти роботу IT-підприємств.

Віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів в інтерв'ю Фокусу про те, що собою являє проект "Дія City", який розробило та впроваджує його відомство.

За словами міністра, вказане правове нововведення дозволить створити в Україні "кращі умови в світі для IТ- і креативних індустрій". Зокрема, у перерахованих Федоровим планах, лібералізувати в Україні трудові відносини для айтішників і зробити так, "щоб їх представники мали можливість платити тут мінімум податків".

Також чиновник назвав завданнями функціонування "Дія City" встановлення рівних прав "і в аутсорсингових компаній, й у продуктових", а також вилучення з цього бізнесу "жорсткого регулятора", а також впливу правоохоронних органів, які більше "не зможуть закошмарювати IТ-бізнес".

Так, щодо захисту учасників "Дія City" та їх оподаткування, глава Мінцифри повідомив: "Для обшуку IТ-компаній і вилучення серверів потрібна буде санкція прокурора області або вище. Це не дозволить кошмарити IТ-компанію за допомогою прокурорів райцентрів".

Водночас, із введенням нового законодавства, "замість вилучення серверів передбачається копіювання документів, щоб це не впливало на роботу компанії та не привело до її зупинки".

"Що стосується Податкового кодексу, то для компаній-резидентів "Дія City" ми залишаємо податок 5% плюс 1,5% військового збору, а податок на прибуток замінюємо податком на виведений капітал розміром 9%", — розповів співрозмовник Фокуса.

Глава відомства пояснив, чиї корективи бере до уваги його міністерство: "В останній версії законопроект (№4303 ) максимально врахував конструктивні правки індустрії та експертів, перелік повноважень Мінцифри буде значно звужений. Частину з них передамо іншим держструктурам, частину взагалі скасуємо".

Відповідаючи на питання про те, за якими критеріями компанії братимуть в "Дія City", Федоров підкреслив, що "в законопроекті прописані всі критерії". Міністр уточнив: "Основні критерії — це українське резидентство (пізніше можна буде додати міжнародне) і середня зарплата 1 400 євро".

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Михайло Федоров розповів, як в Україні проходитиме перше електронне голосування, яке заплановано вже на виборах президента в 2024 році.